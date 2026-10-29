Đàm phán ba bên Ukraine - Nga - Mỹ vào ngày nào?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng một cuộc họp ba bên giữa các nhà đàm phán hòa bình từ Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong khoảng thời gian từ ngày 6-10.11.

Reuters khuya 28.10 dẫn lời ông Zelensky nói rằng Kyiv mong muốn châu Âu tham gia vào các cuộc thảo luận về cách thức chấm dứt chiến sự, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có sự đoàn kết và gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa đối với Nga.

Đến sáng 29.10, Reuters dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho hay thời điểm diễn ra vòng đàm phán ba bên tiếp theo về việc giải quyết xung đột tại Ukraine có liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông. "Điều đó còn phụ thuộc vào tình hình trên chiến trường cũng như tình hình chung. Bạn có thể thấy tình hình hiện nay ở Trung Đông. Nó khiến chúng ta không thể tổ chức cuộc đàm phán trong tương lai gần. Đó là nhận định của tôi", ông nói.

Theo các hãng thông tấn Nga, ông Ushakov nói Moscow vẫn chưa đề xuất ngày cụ thể cho cuộc đàm phán. Ông Ushakov cũng khẳng định rằng không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc để các nhà đàm phán châu Âu tham gia vào vòng đàm phán tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

Cập nhật vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Số người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu cao tốc ở phía nam Madrid vào ngày 28.10 đã tăng lên 68, ngoài ra hàng chục người khác bị thương.

Đây là một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ này. Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại Tây Ban Nha trong năm nay, làm dấy lên những lo ngại mới về an toàn đường sắt tại nước này.

Theo AFP, Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha đã đề cập đến một sai sót cùng những tình tiết khó giải thích dẫn đến vụ va chạm. Một đoàn tàu đâm sâu vào một đoàn tàu khác, nhiều toa tàu bị lật nghiêng, nằm lẫn trong đống đổ nát kim loại dưới chân một bờ taluy. Hàng chục xe cứu hộ, cứu thương liên tục ra vào hiện trường trong nỗ lực khẩn trương tìm kiếm những người sống sót.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 28.10 Ảnh: Reuters

Giá khí đốt ở châu Âu lên mức cao nhất kể từ năm 2022

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022 vào ngày 28.10, vượt mốc 100 euro mỗi megawatt-giờ (MWh), do những lo ngại về cuộc xung đột tại Trung Đông và nhu cầu tích trữ khí đốt trước thềm mùa đông.

Vào khoảng 14:55 giờ GMT (tức 21 giờ 55 ngày 28.10 theo giờ Việt Nam), hợp đồng tương lai khí đốt TTF của Hà Lan, tiêu chuẩn tham chiếu cho giá khí đốt tại châu Âu, đã tăng hơn 4%, đạt mức 100,45 euro mỗi MWh.

Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Theo các chuyên gia phân tích, hoạt động xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực vùng Vịnh hiện vẫn ở mức rất hạn chế. Ông Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia phân tích trưởng tại Global Risk Management, cho biết: "Những lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng trở lại tại Trung Đông đang đẩy giá tăng cao".

Ông nói thêm rằng các dự báo thời tiết cũng là một yếu tố tác động, khi châu Âu được dự báo sẽ có sản lượng điện từ năng lượng gió và mặt trời thấp hơn, từ đó làm tăng nhu cầu sử dụng khí đốt.

Tuy vậy, các quốc gia châu Âu hiện tiêu thụ ít khí đốt hơn so với năm 2022 nhờ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện.

Mỹ đã chi hơn 47 tỉ USD cho cuộc chiến ở Iran

Theo dữ liệu từ Lầu Năm Góc mà Reuters tiếp cận được, quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỉ USD cho cuộc chiến ở Iran. Con số này cao hơn 25% so với ước tính của Bộ Chiến tranh Mỹ hồi tháng 7.

Trong số 47 tỉ USD đó, 29 tỉ USD là chi phí cho các loại đạn dược đã được lực lượng Mỹ sử dụng, và 6 tỉ USD là chi phí các khí tài quân sự khác bị phá hủy. Số liệu này chưa bao gồm những thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực suốt 8 tháng qua.

Tuyên án kẻ hiếp dâm hàng loạt ở Đức

Một tòa án tại Đức ngày 28.10 đã tuyên án tù đối với một kẻ hiếp dâm hàng loạt. Đối tượng này đã chuốc thuốc, xâm hại tình dục và quay phim 14 phụ nữ. Ngoài ra, các công tố viên cũng đang điều tra những hành vi phạm tội có thể đã xảy ra đối với 44 nạn nhân khác, theo AFP.

Người đàn ông 69 tuổi (vốn làm nghệ thợ điện) bị kết án 12 năm tù vì hành vi nhiều lần chuốc thuốc và cưỡng hiếp những phụ nữ mà ông ta quen biết qua các nền tảng hẹn hò trực tuyến.

Tờ nhật báo Bild xác định danh tính một phần của đối tượng là Frank S. và cho biết người này đã thừa nhận thực hiện 22 vụ hiếp dâm trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2022, với các nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi 50 và 60.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu của bên công tố về lệnh giam giữ phòng ngừa, đồng nghĩa với việc đối tượng có thể tiếp tục bị giam giữ sau khi mãn hạn tù nếu vẫn bị đánh giá là mối đe dọa đối với xã hội.