Bầu cử Israel dần ngã ngũ, đảng Thủ tướng Netanyahu nắm nhiều ghế nhất

Các hãng truyền thông lớn tại Israel đã dự phóng liên minh cánh hữu, do đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu, giành được 53 trong số 120 ghế quốc hội Israel. Khối đối lập do đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot dẫn đầu dự kiến giành được 48 ghế. Trong khi đó, liên minh đại diện cho người gốc Ả Rập ở Israel dự kiến giành được 19 ghế.

Xét riêng từng đảng, đảng Likud giành được nhiều ghế nhất với 26 ghế, xếp sau là đảng Yashar với 21 ghế.

Với diễn biến trên, không bên nào đủ mức tối thiểu 61 ghế để tự lập chính phủ đa số, kịch bản trùng khớp với các dự đoán ban đầu. Theo The Times of Israel, dù đây chưa phải kết quả cuối cùng, thế nhưng dự kiến sẽ không có những thay đổi đáng kể.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại trụ sở của đảng Likud ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

Sự bế tắc giữa hai phe lớn khiến nhóm liên minh gốc Ả Rập nắm vai trò quan trọng, khi phe của ông Eisenkot nhiều khả năng phải thỏa hiệp nếu muốn thành lập chính phủ. Lãnh đạo khối liên minh gốc Ả Rập tuyên bố bất cứ ai muốn tìm kiếm một giải pháp thay thế chính quyền của ông Netanyahu đều sẽ phải đàm phán với họ.

Trước tình hình phân cực, Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 28.10 đã bày tỏ hy vọng các đảng phái sẽ giữ thái độ cởi mở. "Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh một vòng bầu cử khác", ông Herzog nói.

Dự kiến sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố vào ngày 4.11, Tổng thống Herzog sẽ tham vấn với lãnh đạo các đảng trước khi chỉ định người có khả năng lập chính phủ cao nhất. Ứng viên được chọn sẽ có 28 ngày (có thể gia hạn thêm 14 ngày) để đàm phán thành lập liên minh cầm quyền tối thiểu 61 ghế, hoặc phải tìm kiếm các thỏa thuận chia sẻ quyền lực nếu không đủ thế đa số, theo Đài Al Jazeera.

Nếu ứng viên nói trên không thành lập được chính phủ, ông Herzog sẽ chỉ định người tiếp theo. Tối đa có 3 ứng viên được đề cử để thành lập chính phủ. Nếu tất cả đều thất bại, Israel sẽ phải giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại.

Tham mưu trưởng Israel phản đối kế hoạch không kích Iran của ông Netanyahu?

Trước đó, phát biểu với những người ủng hộ ngày 28.10, ông Netanyahu kêu gọi thành lập một "chính phủ quốc gia cánh hữu vững mạnh", đồng thời đề cập khả năng phối hợp với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để mở lại các đợt tấn công Iran.

Ngược lại, ông Eisenkot cho rằng thủ tướng đương nhiệm Israel đã mất đi sự ủng hộ của công chúng. Ứng viên đối lập kêu gọi ông Netanyahu rời chính trường và cảnh báo không được lợi dụng vấn đề an ninh cho mục đích chính trị.