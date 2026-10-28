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    Hóa thạch khủng long được bán đấu giá hơn 1.200 tỉ đồng

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Một bộ xương hóa thạch hiếm của loài khủng long Nanotyrannus vừa được bán với giá 47,3 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng) trong buổi đấu giá tại Mỹ.

    Theo thông báo từ Công ty đấu giá Sotheby's chi nhánh New York (Mỹ), mẫu hóa thạch mang tên Jodi đã được chốt giá sau buổi trả giá giữa 6 người mua kéo dài 12 phút, CNN đưa tin ngày 28.10.

    Mức giá 47,3 triệu USD được chốt ngày 27.10 vượt xa ước tính ban đầu là 6 - 9 triệu USD. Đây cũng là bộ hóa thạch được bán đấu giá cao thứ 2 lịch sử, sát kỷ lục 50,1 triệu USD của một bộ xương loài khủng long T-rex tên Gus được giá hồi tháng 7.

    Hóa thạch khủng long hiếm được bán đấu giá hơn 1.200 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Hóa thạch khủng long Nanotyrannus tên Jodi vừa được bán đấu giá hơn 47 triệu USD

    ẢNH: AP

    Hóa thạch Jodi cao khoảng 2,9 m và dài 6 m. Mẫu vật có độ bảo quản đặc biệt tốt, gồm 191 mảnh xương cùng một hộp sọ "gần như hoàn chỉnh". Theo giới chuyên môn, sự khan hiếm của các mẫu vật tương tự đã đẩy giá bán lên cao. Jodi là 1 trong 3 bộ xương của loài Nanotyrannus được phát hiện mà vẫn giữ được tình trạng tương đối hoàn chỉnh.

    Hãng Sotheby's mô tả loài Nanotyrannus là "một loài khủng long bạo chúa ăn thịt nhanh nhẹn, cao lớn, sống cùng thời với T-rex vào cuối kỷ phấn trắng - khoảng 67 triệu năm trước".

    Bộ xương của hóa thạch Jodi được phát hiện vào năm 2019 tại bang Montana (Mỹ) bởi chủ trang trại Jodi Pierson. Sự tồn tại của loài Nanotyrannus từng gây tranh luận trong giới cổ sinh vật học. Gần đây, các nhà nghiên cứu mới nghiêng về nhận định đây là một loài khủng long riêng biệt, thay vì chỉ là cá thể non của loài T-rex.

    Người mua giấu tên được trao toàn quyền sở hữu, đồng nghĩa với việc họ có thể tạo ra các bản sao để bán cho bảo tàng hoặc nhà sưu tập.

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