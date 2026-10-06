Bức tranh mua 800.000 đồng được bán đấu giá hơn 33 tỉ đồng

Theo Công ty đấu giá Freeman's, bức tranh tĩnh vật được chuyên gia xác nhận là tác phẩm "Alderman Merriam's Shells" (tạm dịch: Những chiếc vỏ ốc của Alderman Merriam) của cố họa sĩ Gertrude Abercrombie.

Bức tranh "Alderman Merriam's Shells" của cố họa sĩ Gertrude Abercrombie vừa được bán đấu giá hơn 1,35 triệu USD ẢNH: CÔNG TY ĐẤU GIÁ FREEMAN'S

Bức tranh phác họa 10 chiếc vỏ ốc được hoàn thành vào năm 1951 và biến mất trước công chúng trong gần 75 năm. CNN ngày 5.10 cho hay dù đã được trưng bày tại 6 cuộc triển lãm cá nhân nhưng bà Abercrombie chưa bao giờ bán nó, thay vào đó tặng tranh cho một bác sĩ ở bang Michigan để trả công khám chữa bệnh. Tác phẩm cứ thế được truyền lại cho gia đình vị bác sĩ trước khi bị đem ra thanh lý tại một buổi bán đồ cũ.

Trước buổi đấu giá, thông tin được chia sẻ là chủ nhân của bức tranh (vốn là người chuyên săn đồ cổ) đã để ý đến chữ ký “Abercrombie” và số “51” trên nền tối. Khi dạo qua khu bán đồ cổ và phát hiện tranh “nằm trong một góc tối, không ai để ý”, người này đánh cược mua lại bức tranh với giá 30 USD.

Ông sau đó đến bảo tàng nghệ thuật Milwaukee để tìm hiểu và phát hiện một tư liệu cũ chụp lại đúng bức tranh này. Sau khi được một chuyên gia nghệ thuật kiểm định và mang tranh đi làm sạch, bức họa đã trở lại vẻ đẹp nguyên bản.

Trong buổi đấu giá hồi tháng 7, Freeman's ước tính tác phẩm chỉ đạt mức 150.000 đến 250.000 USD, thế nhưng các lượt đấu giá đã đẩy con số lên mức 1,35 triệu USD (hơn 33 tỉ đồng). Mức giá này vượt kỷ lục 1,02 triệu USD của một tác phẩm khác cũng của bà Abercrombie được đấu giá năm ngoái. Nữ họa sĩ Gertrude Abercrombie (qua đời năm 1977) vốn là người tự học vẽ và nổi tiếng tại Mỹ với những tác phẩm mang phong cách mộng mị, kỳ bí.