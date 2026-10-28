Ông Trump nói sẽ tôn trọng kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ nếu trung thực

Ông Trump (phải) và ông Rubio vận động tranh cử tại Texas hôm 27.10 ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.10 cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ nếu cuộc bầu cử diễn ra trung thực.

"Tôi sẽ tôn trọng nếu kết quả đó trung thực", AFP dẫn lời ông phát biểu khi lên đường đến bang Texas vận động tranh cử, khi được hỏi về vấn đề này.

Ông Trump đã đẩy mạnh các cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử quy mô lớn, nhưng không đưa ra chứng cứ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có khả năng mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử tới.

Vị tổng thống 80 tuổi cũng đưa ra cam kết thận trọng về việc hợp tác với đảng Dân chủ nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát lưỡng viện.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách. Hãy nhìn xem, tôi có quyền phủ quyết mạnh mẽ. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu có, thì chuyện này cũng từng xảy ra với nhiều vị tổng thống trước đây", ông Trump phát biểu tại căn cứ không quân Andrews gần Washington D.C.

"Tổng thống có quyền phủ quyết mạnh mẽ, và cuối cùng hai bên vẫn có thể đạt được các thỏa thuận", ông nói thêm.

Đảng Cộng hòa lo ngại về một "làn sóng xanh" của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, khi cử tri bức xúc vì tình trạng lạm phát, vốn bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng vọt kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến chống lại Iran.

Trong tháng qua, ông Trump đã tổ chức các cuộc vận động cho đảng Cộng hòa gần như hằng ngày trên cả nước nhằm gia tăng tỷ lệ cử tri ủng hộ mình đi bỏ phiếu. Ông khẳng định bản thân là người duy nhất có thể ngăn chặn thất bại.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có lần xuất hiện hiếm hoi bên cạnh Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử giữa kỳ, khi cùng đến thăm một tàu chở dầu thô từ Venezuela.

Tại Texas, ông Trump đã mời ông Rubio lên bục và nói rằng "ông ấy rất được lòng mọi người".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio đang tháp tùng Tổng thống Trump với tư cách là Cố vấn An ninh quốc gia. Ông Rubio là người đầu tiên nắm giữ cả hai vị trí chủ chốt về chính sách đối ngoại kể từ thời ông Henry Kissinger.