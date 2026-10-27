Ông Trump hứa thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

Tổng thống Trump ngày 26.10 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ ai cung cấp thông tin về hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đều có thể nhận 1 triệu USD nếu thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ nguồn kinh phí, cơ chế xét duyệt hay cơ quan chịu trách nhiệm chi trả, theo Reuters.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh tranh cử tại Mississippi (Mỹ) ngày 26.10.2026 ẢNH: AP

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump tăng cường các biện pháp giám sát bầu cử, trong đó có việc yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu đăng ký cử tri và siết chặt quy trình xác minh tư cách bỏ phiếu. Nhà Trắng lập luận những biện pháp này cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và củng cố niềm tin của công chúng vào kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và quan chức bầu cử thuộc cả hai đảng lo ngại những động thái trên có thể dẫn đến sự can thiệp quá mức của chính quyền liên bang vào hoạt động tổ chức bầu cử, vốn chủ yếu thuộc thẩm quyền của các bang.

Ông Trump từ lâu cáo buộc gian lận khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù không có bằng chứng xác nhận tình trạng gian lận trên diện rộng làm thay đổi kết quả, theo NBC News.

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Chính quyền Trump cũng dành nguồn lực để rà soát danh sách cử tri tại các bang, tập trung vào những người không có quốc tịch Mỹ. Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành một số vụ kiện liên quan danh sách cử tri và quy trình bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó, các tòa án đã ngăn chặn một số nỗ lực thay đổi quy định bỏ phiếu qua thư và yêu cầu chứng minh quốc tịch do chính quyền ông Trump thúc đẩy, theo Reuters.

Thông báo mới cũng xuất hiện khi đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ thế đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện trước cuộc bầu cử ngày 3.11.

Theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 26.10, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 32%, tăng 1 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục tuần trước. Cuộc khảo sát kéo dài 5 ngày cũng ghi nhận 47% cử tri đã đăng ký được hỏi muốn đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội, so với 36% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng 11% chưa quyết định.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là phép thử quan trọng đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát một trong 2 viện, chính quyền có thể gặp thêm trở ngại trong việc thúc đẩy các chính sách lập pháp và ngân sách.