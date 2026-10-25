Tổng thống Trump bỏ phiếu sớm tại Florida

Hai vợ chồng Tổng thống Trump đến văn phòng bầu cử của hạt Palm Beach (bang Florida) vào 15 giờ 58, theo AP hôm 25.10.

Khi bước vào phòng bỏ phiếu, ông Trump nói với các phóng viên rằng "mọi thứ đều tốt đẹp". Trước câu hỏi liệu ông có bỏ phiếu ủng hộ đảng mình hay không trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 hay không, nhà lãnh đạo trả lời: "Chắc chắn là như thế".

Sau khi bỏ phiếu, ông Trump đeo sticker có dòng chữ "Tôi đã bỏ phiếu".

Ông Obama chỉ trích ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ

Đoàn xe tổng thống rời phòng phiếu vào 16 giờ 36 và đến sân bay 3 phút sau cho chuyến bay chuẩn bị đến bang Georgia để tham gia vận động tranh cử cho các ứng viên đảng Cộng hòa.

Việc ông Trump đích thân đến phòng phiếu đã diễn ra sau 2 lần liên tiếp bỏ phiếu bầu qua thư trước đó trong năm tại bang Florida, bất chấp việc ông nhiều lần chỉ trích hình thức bỏ phiếu này và tìm cách bãi bỏ hoặc hạn chế bầu cử qua đường bưu điện.

Tổng thống Donald Trump dán sticker xác nhận đã đi bầu sau khi bỏ phiếu sớm tại thư viện hạt Palm Beach thuộc West Palm Beach (bang Florida) hôm 24.10 ảnh: ap

Hạt Palm Beach đã mở cửa phòng phiếu cho những ai muốn đi bầu sớm từ ngày 19.10 và kéo dài đến ngày 1.11. Ngày 3.11 là thời điểm bầu cử chính thức trên toàn quốc.

Cuộc bầu cử hôm 3.11 sẽ xác định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục kiểm soát quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay không.

Trong khi đó, người phó của ông Trump là ông JD Vance đã đi bầu sớm tại Cincinnati (bang Ohio) hôm 9.10.