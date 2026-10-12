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    Phục chế thành công kiệt tác hội họa xác ướp Ai Cập từ thế kỷ 2

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên
    Một tác phẩm hội họa có từ thế kỷ 2 thuộc bộ sưu tập tranh chân dung cổ đại vô giá đặc sắc vùng Fayoum đã được giới thiệu tại Ai Cập hôm 11.10 sau khi các chuyên gia hoàn tất quá trình phục chế.
    Phục chế thành công kiệt tác hội họa Ai Cập từ thế kỷ II - Ảnh 1.

    Bức tranh 'Chân dung hai anh em' sau khi được phục chế và công bố tại Cairo hôm 11.10

    ảnh: ap

    Tại một cuộc họp báo ở Cairo hôm 11.10, giới chức Ai Cập cho biết các chuyên gia từ Rome đã phối hợp với đội ngũ bảo tồn của Bảo tàng Ai Cập phục chế thành công một bức tranh Ai Cập cổ đại có tên gọi "Tondo of the Two Brothers" (tạm dịch: Chân dung hai anh em).

    Đội ngũ chuyên gia đã mất 3 tuần để phục chế bức tranh quý. Tác phẩm trên thuộc về bộ sưu tập chân dung xác ướp vùng Fayoum, chủ yếu được vẽ trên những tấm gỗ mỏng và đặt lên khuôn mặt người đã khuất bên trong lớp vải liệm xác ướp. Niên đại của những bức tranh này từ khoảng thế kỷ 1 đến thế kỷ 3.

    Đây là loại hình nghệ thuật kết hợp truyền thống mai táng của Ai Cập với những ảnh hưởng nghệ thuật rộng lớn hơn từ nền văn minh Hy-La.

    Dự kiến Ai Cập sẽ cho Rome mượn một phần đáng kể bộ sưu tập để phục vụ triển lãm tại thủ đô Ý. Quyết định trên cũng đánh dấu lần đầu tiên các tác phẩm trong bộ sưu tập xác ướp vùng Fayoum được đưa ra nước ngoài.

    "Việc phục chế "Chân dung hai anh em" là ví dụ quan trọng cho thấy kết quả có thể đạt được thông qua việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và nghiên cứu di sản văn hóa", AP hôm nay 12.10 dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy phát biểu tại cuộc họp báo.

    Giới chuyên gia đánh giá bức tranh vừa được phục chế có nét độc đáo riêng do hình dạng tròn và khắc họa hai nhân vật thay vì một người. Tác phẩm cũng nằm trong số những bức chân dung được khắc họa sống động nhất từ thời Ai Cập còn thuộc La Mã.

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