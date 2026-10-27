Hãng AFP ngày 27.10 đưa tin các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra mối liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump và tỉ phú Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án.

Trong một bản báo cáo dài 53 trang, các thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã khơi lại những cáo buộc về hành vi sai trái nhắm vào ông Trump.

Ông Epstein đã qua đời khi đang bị giam giữ dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang vào năm 2019, trong lúc chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến hành vi buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Sự việc này được xác định là một vụ tự sát.

Đảng Dân chủ thúc đẩy điều tra mối liên hệ Trump - Epstein

Ông Trump đã đấu tranh trong nhiều tháng nhằm ngăn cản Bộ Tư pháp công bố cái gọi là "Hồ sơ Epstein", nhưng cuối cùng ông vẫn ký ban hành một đạo luật do Quốc hội thông qua, trong đó yêu cầu phải công khai các hồ sơ này.

Tên của ông Trump xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu, nhưng ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và chưa bị buộc tội hình sự nào liên quan đến vụ việc này.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cáo buộc Bộ Tư pháp đã che đậy "các tội ác nhằm bảo vệ tổng thống".

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ẢNH: REUTERS

Các thành viên đảng Dân chủ tại ủy ban này kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt độc lập để điều tra các mối liên hệ giữa ông Trump và ông Epstein.

"Vị công tố viên đặc biệt này cần được giao nhiệm vụ điều tra không chỉ tổng thống mà còn tất cả những người có khả năng là đồng phạm hoặc cùng tham gia âm mưu với ông Epstein", theo báo cáo.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã lên tiếng chỉ trích bản báo cáo trên, gọi đó là "thứ nhảm nhí hoàn toàn".

"Đây là chiêu trò mà giới truyền thông và đảng Dân chủ thường thực hiện ngay trước mỗi kỳ bầu cử, tung ra những lời dối trá cùng các cáo buộc lố bịch nhắm vào tổng thống nhằm đạt được lợi ích chính trị", ông Cheung viết trên X.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3.11, các thành viên đảng Dân chủ được cho là đã chi hơn 35 triệu USD cho việc nêu bật thông tin liên quan đến ông Epstein.

Trong mạng lưới phạm tội tình dục liên quan đến ông Epstein, bà Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của tỉ phú này, bị kết tội vào năm 2021 và hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục.