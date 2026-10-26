'Nội chiến' đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử

Thời gian qua, một số chính trị gia Cộng hòa đang tranh cử các vị trí khác nhau như Hạ nghị sĩ Ashley Hinson (bang Iowa, đang tái tranh cử vị trí hiện tại), cựu Hạ nghị sĩ Mike Rogers (đang tranh cử Thượng nghị sĩ đại diện bang Michigan), ông Brinker Harding (đang tranh cử Hạ nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang Nebraska) và ông Jon Husted (đang chạy đua giữ vị trí Thượng nghị sĩ đại diện bang Ohio)… lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump về cuộc chiến Iran, thuế quan…

Sự quay lưng của gia tộc Bush

Nhưng bất ổn của phe Cộng hòa chưa dừng lại ở đó khi chính những rường cột của đảng này cũng "quay lưng" với một số ứng viên cùng đảng. Fox News ngày 25.10 đưa tin ông Neil Bush, con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush và em trai của cựu Tổng thống George W. Bush, công khai ủng hộ ứng viên James Talarico của đảng Dân chủ trong cuộc đua làm thượng nghị sĩ đại diện bang Texas.

Nhà Trắng đang gặp khó khi nội bộ đảng Cộng hòa bất ổn trước thềm bầu cử giữa kỳ ngày 3.11 ẢNH: NGÔ MINH TRÍ

Bush là gia tộc đầy ảnh hưởng trong nền chính trị Mỹ suốt nhiều thập niên qua và được xem như rường cột của đảng Cộng hòa. Thế nhưng, ông Neil Bush đã công khai việc đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử lần này với sự ủng hộ dành cho ứng viên Talarico chứ không phải ứng viên Ken Paxton thuộc đảng Cộng hòa. Ông cho biết bản thân "hết sức lo ngại về thành tích của Ken Paxton và thực lòng ngưỡng mộ phẩm chất, nguyên tắc mà tôi thấy ở James Talarico". Lâu nay, ông Paxton được xem là một đồng minh nổi bật được Tổng thống Trump hết lòng ủng hộ.

Tuyên bố lá phiếu của mình không chỉ nhằm phản đối ứng viên Paxton, ông Neil Bush nhấn mạnh: "Tôi tin rằng Tổng thống Trump và những người đã tiếp tay cho ông ta đã gây tổn hại nghiêm trọng cho đảng Cộng hòa. Tôi lo ngại về một nền văn hóa chính trị trong đó lòng trung thành với một cá nhân được đặt lên trên lòng trung thành với nguyên tắc, và những người nắm quyền bắt đầu tin rằng họ không còn phải chịu trách nhiệm".

Cùng gia tộc Bush, bà Barbara Bush, con gái của cựu Tổng thống George W. Bush, tháng trước đã quyên góp 2.500 USD cho một tổ chức gây quỹ ủng hộ ứng viên Talarico của Dân chủ.

Cũng tại Texas - nơi được xem là "thành trì" của phe Cộng hòa với quy mô dân số lẫn kinh tế lớn thứ 2 nước Mỹ (chỉ xếp sau California), nội bộ đảng này còn có những lục đục khác liên quan bầu cử giữa kỳ. Mới đây, ông Bo French, ứng viên Đảng Cộng hòa cho chức vụ Ủy viên Ủy ban Đường sắt Texas, đăng ảnh các sinh viên Ấn Độ tại một trận bóng bầu dục của Đại học Texas và bày tỏ lo ngại về sự thay đổi nhân khẩu học. Xem đó là hành động phân biệt chủng tộc, Thượng nghị sĩ John Cornyn (đảng Cộng hòa, bang Texas) đã chỉ trích ông French là "nỗi hổ thẹn của đảng Cộng hòa" và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ứng viên này. Tương tự, ông Karl Rove, cựu cố vấn của cựu Tổng thống George W. Bush, cũng công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Dân chủ - đối thủ của French.

Căng thẳng ở Ohio

Đợt này, 2 ứng viên là Vivek Ramaswamy (Cộng hòa) và Amy Acton (Dân chủ) đang cạnh tranh vị trí Thống đốc bang Ohio. Vừa qua, phía ứng viên Ramaswamy tung ra video quảng cáo cho chiến dịch tranh cử với sự xuất hiện của bà Donna Arthur chính là mẹ ruột của ứng viên Acton. Trong video, bà Arthur quy kết con gái là kẻ dối trá.

Tuy nhiên, theo AP, bà Acton cùng người anh em trai đã cắt đứt quan hệ với mẹ ruột từ lâu. Vốn dĩ, sau khi cha mẹ ly hôn, bà Acton sống cùng mẹ và người cha kế. Vào năm 1978, người cha dượng bị truy tố vì cưỡng hiếp bà Acton - khi đó mới 12 tuổi. Người cha dượng này cũng bị phát hiện đã cưỡng hiếp chính con gái nuôi của mình. Người mẹ Donna Arthur bị chính quyền tước quyền nuôi con vì bỏ bê con cái, rồi sau đó lại bị kết án liên quan tội chiếm đoạt tài sản.

Lâu nay, tuổi thơ bất hạnh của ứng viên Acton vẫn được công khai rộng rãi. Nên sau khi được đăng tải, video trên đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi dẫn lời một người mẹ như Donna Arthur lên án con gái mình. Theo tờ The New York Times, Thống đốc Ohio đương nhiệm Mike DeWine (thuộc đảng Cộng hòa và ủng hộ mạnh mẽ cho ứng viên Ramaswamy) gọi video trên là "đáng lo ngại sâu sắc, sâu sắc" và "sai hoàn toàn", đồng thời thúc giục ông Ramaswamy gỡ xuống. Hạ nghị sĩ Ashley Hinson (đảng Cộng hòa, bang Iowa) - đang tranh cử thượng nghị sĩ - kêu gọi gỡ bỏ quảng cáo trên.

Casey Putsch, một chính trị gia Cộng hòa khá nổi tiếng ở Ohio, tuyên bố sau khi video được phát đi thì ông quyết định bỏ phiếu cho bà Acton. Đến từ một gia tộc đầy ảnh hưởng của đảng Cộng hòa, người dẫn chương trình truyền hình Meghan McCain, con gái của cố Thượng nghị sĩ John McCain, gọi quảng cáo trên là "đê tiện". Cố vấn chiến lược Dan Hauser của Thượng nghị sĩ Mike Lee (đảng Cộng hòa, bang Utah) cũng lên án video.

Làn sóng chỉ trích căng thẳng đến mức Phó tổng thống Mỹ J.D Vance phải đăng đàn đáp trả những người cùng đảng. Ông tuyên bố "ghê tởm" những người thuộc đảng Cộng hòa lên án video trên. Bất chấp nỗ lực từ Nhà Trắng, nhiều chính trị gia Cộng hòa vẫn chỉ trích đồng minh.