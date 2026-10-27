Ông Trump đáp trả gay gắt lời châm biếm của ông Obama

Tổng thống Trump đã phản ứng gay gắt khi được hỏi về lời chế giễu của cựu Tổng thống Barack Obama liên quan những thay đổi trong cách trang trí và cải tạo Nhà Trắng.

"Việc ông Obama nói [Nhà Trắng] là một nhà hàng Cheesecake Factory chỉ cho thấy vì sao ông ấy là một tổng thống dở", AFP dẫn lời ông Trump ngày 26.10 nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Joint Base Andrews (bang Maryland, Mỹ).

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 9.1.2025 ẢNH: AFP

Tranh cãi bắt nguồn từ phát biểu của ông Obama tại cuộc vận động cho đảng Dân chủ ở thành phố Cleveland (bang Ohio, Mỹ) ngày 24.10. Đề cập các dự án cải tạo Nhà Trắng, gồm xây dựng phòng khiêu vũ quy mô lớn và bổ sung nhiều chi tiết mạ vàng tại Phòng Bầu dục, ông Obama nói đùa rằng người kế nhiệm đã khiến nơi này "trông như ông Saddam Hussein mở một nhà hàng Cheesecake Factory, với vàng ở khắp mọi nơi".

Cheesecake Factory là chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ với thực đơn phong phú và phong cách trang trí cầu kỳ. Trong khi đó, các cung điện của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein từng nổi tiếng với nội thất và những chi tiết trang trí mạ vàng, theo The Hill.

Ông Obama còn châm biếm rằng ông Trump dường như quá tập trung vào việc sửa sang Nhà Trắng và "nên xuất hiện trên Kênh HGTV" - một kênh truyền hình Mỹ chuyên về nội dung nhà cửa và cải tạo nội thất.

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Không chỉ đề cập việc cải tạo Nhà Trắng, ông Obama còn chỉ trích gần 2 năm đầu nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump là giai đoạn "hỗn loạn". Cựu tổng thống quy trách nhiệm cho chính quyền ông Trump về tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời cáo buộc ông Trump thiếu quan tâm đến đời sống người dân Mỹ.

Đáp lại, ông Trump bảo vệ các dự án cải tạo, khẳng định Nhà Trắng từng xuống cấp và cần được bảo trì đúng mức. Ông chỉ trích người tiền nhiệm không chú ý đến những bức tường hư hại, các chi tiết trang trí xuống cấp và tình trạng vệ sinh của tòa nhà.

"Nhà Trắng là biểu tượng của nước Mỹ và phải được bảo trì đúng cách", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đã thuê những thợ thủ công hàng đầu để tu sửa công trình. Ông cũng công kích ông Obama, cho rằng cựu tổng thống không hiểu tầm quan trọng của việc bảo dưỡng Nhà Trắng.

Tại cuộc vận động ở thành phố Corinth (bang Mississippi, Mỹ) tối 26.10, ông Trump tiếp tục bảo vệ những thay đổi tại Nhà Trắng, đồng thời chế giễu việc ông Obama lấy Cheesecake Factory làm hình ảnh so sánh. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là một doanh nghiệp thành công và người tiền nhiệm không đánh giá đúng những điều tích cực.

Màn khẩu chiến diễn ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11. Ông Obama đang vận động cho các ứng cử viên đảng Dân chủ tại các bang Ohio và Michigan, trong khi ông Trump tiếp tục tham gia các cuộc mít tinh nhằm giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.