Tiết lộ khu phức hợp quân sự 'khổng lồ' dưới phòng khiêu vũ Nhà Trắng

Trí Đỗ
31/03/2026 07:54 GMT+7

Mỹ cho biết quân đội đang nâng cấp các cơ sở vật chất của Nhà Trắng để chuẩn bị cho Cánh Đông mới, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phòng khiêu vũ sẽ được xây dựng trên một khu phức hợp quân sự 'khổng lồ'.

"Quân đội đang tiến hành một số nâng cấp tại Nhà Trắng, nhưng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30.3 nói trong cuộc họp báo.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch xây phòng khiêu vũ trị giá khoảng 400 triệu USD, dự kiến thay thế Cánh Đông đã bị phá dỡ theo chỉ đạo của ông từ tháng 10, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ bản vẽ thiết kế phòng khiêu vũ của Nhà Trắng trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3.2026

Trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3, ông Trump giới thiệu bản vẽ công trình mới, nhấn mạnh các yếu tố an ninh như kính chống đạn và mái chống máy bay không người lái (UAV). Ông cũng tiết lộ quân đội đang xây dựng một khu phức hợp lớn dưới lòng đất bên dưới tòa nhà.

"Hiện quân đội đang xây dựng một khu phức hợp lớn bên dưới phòng khiêu vũ, điều này mới được tiết lộ gần đây do một vụ kiện ngớ ngẩn. Nhưng quân đội đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ bên dưới phòng khiêu vũ, và công trình đó đang được tiến hành", ông Trump nói.

"Về cơ bản, phòng khiêu vũ trở thành một nhà kho chứa những thứ đang được xây dựng bên dưới... kể cả UAV và bất kỳ thứ gì khác", ông chủ Nhà Trắng cho hay.

Theo ông Trump, công trình mới sẽ có diện tích khoảng 8.360 m2, sức chứa 1.000 người, nhằm thay thế các không gian tiếp khách hiện được cho là chật hẹp và lỗi thời tại Nhà Trắng. Bên dưới khu vực này hiện đặt Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống Mỹ - một hầm trú ẩn an ninh cao.

Kế hoạch phá dỡ Cánh Đông và xây dựng công trình mới đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhà lập pháp, giới sử học và những người ủng hộ bảo tồn. Các ý kiến phản đối cho rằng dự án chưa được xem xét đầy đủ về mặt liên bang cũng như thiếu tham vấn công chúng, đồng thời lo ngại về tác động thẩm mỹ và giá trị lịch sử.

Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia Mỹ - một trong 2 cơ quan liên bang cần phê duyệt dự án - dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất này trong tuần.

Tổng thống Trump cho xây dựng phòng khiêu vũ dát vàng tại Nhà Trắng

