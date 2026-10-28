Tin tặc đánh sập hệ thống Ủy ban bầu cử Mỹ, ảnh hưởng ra sao?

Reuters ngày 28.10 đưa tin website của FEC đã bị tin tặc tấn công khiến hệ thống nộp báo cáo trực tuyến bị sập từ tối 26.10. Đến tối 27.10, FEC thông báo đã xác định được sự cố và đang khắc phục, song người dùng tạm thời chỉ có thể tra cứu các dữ liệu cũ.

Trong email nội bộ, đại diện FEC xác nhận "có kẻ xấu đang cố gắng xâm nhập hệ thống", buộc cơ quan này phải tạm đóng các dịch vụ trực tuyến.

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Thượng viện tại bang Ohio, Mỹ ngày 6.10 ẢNH: REUTERS

Sự cố trên không ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của cử tri trong ngày bầu cử chính thức 3.11. Tuy nhiên, nó ngăn các tổ chức chính trị nộp báo cáo chi tiêu bắt buộc. Điều này khiến cử tri không thể theo dõi chính xác dòng tiền đổ vào các cuộc đua ở giai đoạn nước rút. Trả lời Reuters, chuyên gia Steven Mele từ Công ty MBA Consulting, đơn vị chuyên tư vấn tài chính trong lĩnh vực chính trị, nói rằng đây là sự cố ông chưa từng chứng kiến trong 26 năm qua.

Đợt tấn công xảy ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào bầu cử Mỹ đang ở mức cao kỷ lục. Theo nền tảng theo dõi AdImpact (Mỹ), đây là cuộc bầu cử giữa kỳ đắt đỏ nhất lịch sử với khoảng 11,21 tỉ USD chi cho quảng cáo. Con số này vượt qua kỷ lục 11,2 tỉ USD của kỳ bầu cử tổng thống năm 2024. Ngoài ra, nhóm quan sát chính trị OpenSecrets (Mỹ) cho biết các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) và các tổ chức giấu tên đang chi trung bình hơn 50 triệu USD mỗi ngày.

Theo báo The New York Times ngày 23.10, chi tiêu tranh cử đã tăng vọt trong những tuần cuối. Tính riêng trong 2 tuần đầu tháng 10, hơn 1 tỉ USD đã được giải ngân. Trong đó, Super PAC hỗ trợ các ứng viên chạy đua Thượng viện từ đảng Dân chủ chi mạnh nhất với 109 triệu USD. Ba tổ chức chính trị chính của Tổng thống Donald Trump chi tổng cộng hơn 100 triệu USD, trong khi Super PAC tài trợ cho các ứng viên Thượng viện đảng Cộng hòa cũng đã giải ngân khoảng 86 triệu USD.