Cháy rừng lan nhanh, nhiều biệt thự triệu USD ở California bốc cháy

Một số hình ảnh cho thấy các ngôi nhà đang bốc cháy cùng những cột khói dày đặc cuộn lên từ những sườn đồi khô khốc. Đám cháy lan rộng nhanh chóng do chịu tác động từ gió Santa Ana mạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao bất thường so với thời điểm này trong năm.

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy khi lửa bao trùm một ngôi nhà tại San Juan Capistrano thuộc bang California (Mỹ) ngày 16.10 Ảnh: AFP

Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam thông báo trên mạng xã hội X rằng đám cháy có tên là "Norte" đã thiêu rụi 188 ha đất, ảnh hưởng đến ít nhất 4 ngôi nhà tại khu đô thị giàu có San Juan Capistrano.

Cơ quan này cho biết lực lượng cứu hỏa đang "tích cực khống chế đám cháy từ cả mặt đất lẫn trên không", đồng thời liên tục kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Đám cháy lan nhanh đã dẫn đến các lệnh sơ tán trên diện rộng, trong khi nhiều trực thăng được huy động để dập tắt ngọn lửa. Giới chức cũng cảnh báo về tình trạng chất lượng không khí kém đối với cư dân sống gần đó.

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy Norte tại San Juan Capistrano ngày 16.10 Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về "nguy cơ cao xảy ra các đám cháy lớn và tốc độ lan rộng nhanh chóng", đặc biệt là tại các hạt Los Angeles và Ventura, cũng như khu vực miền núi và chân đồi thuộc các hạt San Luis Obispo và Santa Barbara.

Lực lượng cứu hỏa cũng đang nỗ lực dập tắt đám cháy "Bryson", bùng phát trong đêm ở vùng ngoại ô cộng đồng bãi biển nổi tiếng Malibu. Tính đến chiều 16.10 (giờ Mỹ), đám cháy này đã lan rộng gần 60 ha và mới được kiểm soát 17%, theo Cơ quan Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire).

Ngoài ra, căn cứ Thủy quân lục chiến Camp Pendleton cũng bị ảnh hưởng vì đám cháy "Henderson", khiến các tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Tính đến ngày 16.10, đám cháy này đã thiêu rụi ít nhất 837 ha đất, theo Cal Fire.

Nhiệt độ tại một số khu vực đã tăng vọt lên tới 38 độ C, theo NWS. Cơ quan này cho hay nguy cơ hỏa hoạn vẫn sẽ tiếp diễn trong phần lớn của ngày 17.10, khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống sơ tán khẩn cấp.