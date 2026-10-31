Chính quyền Trump tăng tốc điều tra cáo buộc liên quan bầu cử giữa kỳ tại Alaska

Công tố viên liên bang cấp cao nhất tại Alaska là ông Michael Heyman phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 30.10 rằng bài báo về vấn đề nói trên do tờ The New York Times đăng ngày 28.10 đã thúc đẩy việc huy động nhiều nguồn lực từ Cục Điều tra liên bang (FBI). Ông cho biết thêm đã chỉ định một số công tố viên tham gia vụ việc và các bước điều tra đang được triển khai một cách "quyết liệt và nhanh chóng".

Công tố viên liên bang Mỹ Michael J. Heyman phát biểu trong cuộc họp báo tại Anchorage thuộc bang Alaska (Mỹ) ngày 30.10 Ảnh: Reuters

"Mỗi người dân Alaska đều xứng đáng có một cuộc bầu cử công bằng, và họ chắc chắn sẽ có được điều đó. Bất kỳ ai cố tình lừa dối cử tri một cách bất hợp pháp và can thiệp vào cuộc bầu cử đều sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Heyman nhấn mạnh.

Cuộc đua tại Alaska được xem là một trong những cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ có khả năng xoay chuyển quyền kiểm soát viện lập pháp này, nơi đảng Cộng hòa của ông Trump đang nắm giữ thế đa số mong manh. Ứng cử viên đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa là ông Dan S. Sullivan, còn ứng cử viên của đảng Dân chủ là bà Mary Peltola.

Vài ngày trước, báo The New York Times đưa tin các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà Peltola cùng bộ phận phụ trách các chiến dịch tranh cử cho cuộc đua vào Thượng viện của đảng Dân chủ đã hỗ trợ vận động ông Daniel J. Sullivan Jr., giáo viên về hưu sống tại một làng chài hẻo lánh, tham gia tranh cử. Đáng chú ý, ứng cử viên thứ ba này có tên gọi tương tự ứng cử viên đảng Cộng hòa, làm phát sinh quan ngại cử tri có thể bỏ phiếu nhầm người, ảnh hưởng đến khả năng tái đắc cử của đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi về các tội danh cụ thể đang được xem xét, ông Heyman từ chối đi sâu vào chi tiết và cho hay sẽ để cuộc điều tra tại Alaska diễn ra theo quy trình. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng kêu gọi truy tố ứng viên Peltola của đảng Dân chủ. "Đây là hành vi gian lận cử tri ở cấp độ cao nhất", ông Trump cáo buộc như vậy tại một cuộc mít tinh ở bang Florida hôm 30.10.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang đảm bảo việc lưu giữ những lá phiếu "có thể bị ảnh hưởng do sự nhầm lẫn của cử tri". Đơn kiện gửi lên tòa án cũng đề nghị thẩm phán hỗ trợ thu thập tài liệu từ chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và các bên liên quan khác, nhằm xác định xem "liệu việc ứng cử của ông Daniel J. Sullivan có phải là hành vi vô căn cứ hay gian lận hay không".

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn kiện bang Alaska nhằm ngăn chặn bang này xác nhận kết quả cuộc đua vào Thượng viện, trong trường hợp ứng viên đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa là ông Dan S. Sullivan thất bại do sự xuất hiện của ứng viên Daniel J. Sullivan Jr.

Trong khi đó, bà Peltola nói mình không biết gì về nỗ lực nào nhằm vận động ông Daniel J. Sullivan Jr. tham gia tranh cử. Ủy ban Vận động tranh cử Thượng viện của đảng Dân chủ cũng phủ nhận mọi sự liên quan. Vị giáo viên về hưu này cũng khẳng định ông không hề phối hợp với chiến dịch tranh cử của bà Peltola.

Thông tin điều tra nói trên đã gia tăng bất ổn trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11 tới. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát sau bầu cử.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử này, họ dự định sẽ tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời gia tăng áp lực buộc nhà lãnh đạo Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran, theo Reuters.