Giáo hoàng Leo XIV bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đương nhiệm tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính trị.

Theo thông tin từ Vatican ngày 30.10, Giáo hoàng Leo XIV đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện ở Chicago (bang Illinois), nơi ông sinh ra.

The Guardian dẫn thông tin từ Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV "đã thực hiện quyền công dân Mỹ của mình bất cứ khi nào ông đủ điều kiện", bao gồm cả thời gian ông sống tại Peru với tư cách là một nhà truyền giáo.

Tuyên bố này cũng nêu rõ: "Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin của ông vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ".

Giáo hoàng Leo tại Vatican ngày 28.10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump vận động trước giờ G

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa các cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Kansas và Iowa trở lại lịch trình vào ngày 1.11, hai ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dù trước đó đột ngột hủy bỏ cả hai sự kiện này, một nguồn tin từ đảng Cộng hòa chia sẻ với AFP ngày 30.10.

Khi có thông tin về việc ông Trump hủy bỏ sự kiện mít tinh vận động tranh cử trực tiếp, phía đảng Cộng hòa cho biết ông chủ Nhà Trắng sẽ tập trung vào các cuộc vận động qua điện thoại thay vì trực tiếp xuất hiện.

Những thay đổi đột ngột ấy làm dấy lên các câu hỏi về sức khỏe và thể lực của vị tổng thống 80 tuổi, khiến ông phản ứng gay gắt khi một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có cảm thấy khỏe hay không. "Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn", ông Trump đáp trả gắt gao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một buổi mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ cho thượng nghị sĩ Darline Graham (đảng Cộng hòa) tại bang Nam Carolina ngày 29.10 Ảnh: Reuters

Cập nhật sự cố tràn dầu ở UAE

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 30.10 cho biết vụ rò rỉ dầu từ tàu chở dầu Gem số 2 đã được ngăn chặn, không phát hiện thêm rò rỉ mới nào, trong khi các hoạt động dọn dẹp vẫn tiếp tục dọc theo các bờ biển bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu.

Vệt dầu loang tập trung ngoài khơi tiểu vương quốc Umm Al Quwain ở phía bắc và lan rộng một phần về phía các khu vực ven biển thuộc các tiểu vương quốc lân cận phía bắc là Ras Al Khaimah, Ajman và Sharjah, Hãng thông tấn WAM dẫn thông báo từ Bộ Môi trường UAE đưa tin. Mật độ ô nhiễm biển đã giảm đáng kể, hãng thông tấn này cho biết thêm.

Các nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa một số bãi biển và khu vực ven biển như một biện pháp phòng ngừa.

Giới hữu trách chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu, nhưng các nguồn tin vận tải biển nói với Reuters rằng con tàu đã bị trúng một vật thể lạ vào ngày 9.10, gây ra một vụ cháy sau đó đã được dập tắt.

UAE cho biết cá và các sản phẩm thực phẩm có sẵn trên thị trường đều an toàn cho người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nguồn nước uống sẽ không ảnh hưởng đến việc phân phối.

Trung Quốc công bố bước tiến của UAV tàng hình GJ-21

Theo Tân Hoa xã, máy bay không người lái trinh sát và tấn công tàng hình GJ-21, chiếc đầu tiên của Trung Quốc được trang bị trên tàu sân bay, mới đây đã hoàn thành chuyến cất cánh và hạ cánh đầu tiên trên tàu Tứ Xuyên, tàu tấn công đổ bộ Type 076 đầu tiên của nước này.

Tân Hoa xã ca ngợi cuộc thử nghiệm là "một bước đột phá trong chương trình tàu tấn công đổ bộ của Trung Quốc" và cho biết nó thể hiện khả năng của hải quân trong việc vận hành máy bay không người lái tàng hình cánh cố định từ các nền tảng hải quân lớn.

GJ-21 lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh năm ngoái ở Bắc Kinh. Global Times ngày 30.10 dẫn lời chuyên gia quân sự Zhang Xuefeng nói rằng GJ-21 có bán kính tác chiến đáng kể mặc dù có kích thước nhỏ hơn so với các máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và J-20. Cũng theo ông, GJ-21 có chi phí thấp và có thể tái sử dụng.

Tranh cãi vụ phóng drone ở Ả Rập Xê Út

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 30.10 thông báo đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (drone) gần Riyadh, cùng một tên lửa được phóng về phía khu vực miền nam Ả Rập Xê Út mà họ cáo buộc là do Houthi phóng.

Trước đó cùng ngày, liên minh này cho biết đã đánh chặn và phá hủy một drone của lực lượng Houthi tại khu vực Mecca, trong khi Houthi phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thành phố Mecca, theo AFP.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, gọi tuyên bố từ phía Ả Rập Xê Út là "một sự bịa đặt nghiêm trọng".