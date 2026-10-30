Thảm kịch đường sắt Tây Ban Nha: Tàu chạy gấp 4 lần giới hạn trước va chạm

Theo Reuters dẫn báo cáo sơ bộ của Cơ quan Điều tra kỹ thuật tai nạn và sự cố độc lập Tây Ban Nha (AITAT), đoàn tàu cao tốc Renfe di chuyển với tốc độ khoảng 160 - 200 km/giờ khi đâm vào phía sau tàu Iryo đang dừng trên tuyến Madrid - Seville ngày 28.10. Tuy nhiên, AITAT cũng nhấn mạnh tốc độ chính xác chỉ được xác định sau khi trích xuất dữ liệu từ hộp đen.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết trong điều kiện hệ thống tín hiệu gặp sự cố như thời điểm đó, tàu chỉ được phép chạy tối đa 40 km/giờ. Do đó, tốc độ ước tính của tàu Renfe cao gấp 4 - 5 lần giới hạn quy định.

Trước vụ va chạm, sự cố hệ thống tín hiệu tự động khiến các đoàn tàu trên đoạn tuyến liên quan phải dừng khẩn cấp. Trung tâm điều khiển tại Madrid sau đó tiếp quản việc điều hành và cho phép tàu Renfe tiếp tục hành trình, dù tàu Iryo phía trước vẫn chưa thể di chuyển.

Theo đoạn ghi âm do báo El Pais công bố, một nhân viên điều khiển đã hướng dẫn lái tàu Renfe tiếp tục chạy với tốc độ bình thường. Khi lái tàu hỏi lại để xác nhận, người này vẫn đồng ý.

Tàu cao tốc chạy 160 km/giờ trong thảm kịch đâm tàu ở Tây Ban Nha

Trong khi đó, các cuộc liên lạc khác cho thấy lái tàu Iryo đã thông báo với trung tâm điều khiển rằng đoàn tàu vẫn mắc kẹt do hệ thống an toàn không cho phép khởi động lại.

AITAT nhận định chuỗi sự cố, chỉ dẫn và quyết định vận hành, cùng việc thiếu các biện pháp ngăn chặn cần thiết, đã dẫn đến vụ va chạm. Tuy nhiên, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể vẫn đang được điều tra.

Ông Puente thừa nhận những bằng chứng hiện có cho thấy khả năng xảy ra sai sót tại trung tâm điều hành của Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt ADIF. Song, ông bác bỏ cáo buộc hệ thống thiếu nhân lực và khẳng định vẫn tin tưởng vào an toàn đường sắt Tây Ban Nha, theo The Guardian.

Cảnh sát và điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc ẢNH: REUTERS

Tính đến ngày 30.10, số người thiệt mạng trong vụ va chạm đã tăng lên 69. Trong số 110 người bị thương phải nhập viện, 71 người đã xuất viện và 39 người tiếp tục điều trị. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 30.10 cho biết giới chức đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan ngoại giao các nước.

Thảm họa tại vùng Castilla-La Mancha là vụ tai nạn đường sắt cao tốc nghiêm trọng thứ 2 ở Tây Ban Nha trong năm nay, sau vụ va chạm gần Cordoba hồi tháng 1 khiến 46 người thiệt mạng. Thủ tướng Sanchez thừa nhận niềm tin của người dân vào hệ thống đường sắt cao tốc đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ông cam kết làm rõ mọi sai sót và triển khai giải pháp nhằm ngăn thảm kịch tương tự tái diễn.