Vụ 2 đoàn tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha: Ít nhất 68 người chết

Tờ El Pais dẫn thông tin cập nhật từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết ít nhất 68 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng 28.10 gần ga Urda, thuộc tỉnh Toledo. Cơ quan chức năng lo ngại rằng số người tử vong có thể còn tăng thêm.

Hiện trường vụ 2 đoàn tàu cao tốc chở khách đâm nhau tại Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Nhà chức trách cũng cho biết có 80 người bị thương, trong đó 50 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Chính quyền vùng Castilla-La Mancha xác nhận ít nhất 55 người đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực.

Theo các nguồn tin từ lực lượng cứu hộ, một đoàn tàu cao tốc chở khách AVE đã va chạm với một đoàn tàu cao tốc chở khách Iryo đang dừng trên đường ray, khiến 2 toa tàu rơi xuống một bờ taluy. Các báo cáo ban đầu cho thấy đoàn tàu AVE có thể đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo, làm 2 toa của đoàn tàu này bị trật bánh.

Công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha Renfe thông báo rằng các dịch vụ đường sắt giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia đã bị tạm dừng. Sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, cả chính phủ và phe đối lập đều đã hủy bỏ các lịch trình hoạt động trong ngày.

Trong số các hành khách có cựu Bộ trưởng Lao động thuộc đảng Nhân dân, bà Fátima Báñez. Hiện chưa rõ tình trạng của bà ra sao.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường ẢNH: REUTERS

Hé lộ nguyên nhân

El Pais dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết sai sót của con người - cụ thể là từ một nhân viên vận hành tại Adif (công ty nhà nước quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt) trong quá trình xử lý sự cố ở hệ thống tín hiệu chính - được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Hệ thống an toàn này vốn hoạt động tự động, nhưng khi xảy ra trục trặc, nó sẽ chuyển sang chế độ vận hành thủ công. Theo các phân tích ban đầu, chính vì hệ thống an toàn tự động gặp lỗi nên các đoàn tàu đã dừng lại. Sau đó, hoạt động được tiếp tục dưới sự điều khiển của con người và sai sót đã xảy ra ở giai đoạn này.

Ông Rafael Escudero, người phát ngôn của Công đoàn Đường sắt, nhận định rằng vụ tai nạn này "rất bất thường". Chia sẻ trên đài phát thanh Antena 3, ông lưu ý rằng khu vực đó không có trạm dừng đón - trả hành khách. Hơn nữa, lưu thông đường sắt luôn được giám sát theo thời gian thực và các đoàn tàu cũng liên tục nhận được thông tin cập nhật về tình trạng đường ray. Nếu có vật cản - chẳng hạn như một đoàn tàu khác - thì tàu sẽ tự động dừng lại.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Oscar Puente cho biết sự việc xảy ra sau khi một chuyến tàu của Hãng Renfe được phép tiếp tục di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn đỏ đang bật do có một đoàn tàu khác đang dừng phía trước, theo Reuters.

Ông nói rằng tín hiệu đèn đỏ xuất hiện là do lỗi hệ thống thông tin liên lạc máy tính - vốn tự động dừng các phương tiện lại - nhưng sau đó, một quyết định sai lầm đã được đưa ra, cho phép đoàn tàu của Renfe tiếp tục chạy.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết "thảm kịch kinh hoàng" này sẽ được điều tra và cam kết sẽ khắc phục mọi thiếu sót nếu được phát hiện.