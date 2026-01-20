Hé lộ manh mối trong vụ đâm tàu cao tốc làm 39 người chết ở Tây Ban Nha

Phần cuối của một đoàn tàu cao tốc đi từ thành phố Malaga đến Madrid ở Tây Ban Nha đã bị trật bánh, đâm vào một đoàn tàu khác đang chạy từ Madrid đến Huelva, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong ngày 18.1 khiến ít nhất 40 người chết, Reuters đưa tin.

Nguồn tin cho biết, các kỹ thuật viên tại hiện trường khi phân tích đường ray đã phát hiện một số vết mài mòn ở khớp nối giữa các tấm nối các đoạn ray, cho thấy đây là tình trạng đã tồn tại từ lâu.

Hiện trường vụ tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha ngày 18.1 ẢNH: REUTERS

Họ phát hiện ra rằng mối nối bị lỗi đã tạo ra một khe hở giữa các đoạn ray, khe hở này rộng ra khi tàu tiếp tục di chuyển trên đường ray. Các điều tra viên tin rằng lỗi khớp nối trên là chìa khóa để xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đoàn tàu trật bánh do Công ty Iryo ở Tây Ban Nha vận hành. Các toa đầu đã chạy qua khớp nối bị hở, nhưng toa cuối cùng (số 8) đã trật bánh, kéo theo toa số 6 và 7.

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha Oscar Puente xem vụ va chạm này "thực sự kỳ lạ".

Ông Alvaro Fernandez Heredia, Chủ tịch của công ty đường sắt Renfe, vận hành đoàn tàu bị đâm trúng, nói rằng “yếu tố sai sót do con người gần như bị loại trừ”. Chỉ mất 20 giây kể từ khi tàu Iryo trật bánh đến khi xảy ra va chạm, khiến người lái tàu Renfe không có thời gian xử lý và cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo The Telegraph ngày 19.1.

Đoàn tàu Iryo mới chỉ hoạt động chưa đầy bốn năm và đã vượt qua cuộc kiểm tra vào ngày 15.1.

Ông Heredia nói rằng việc xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn có thể mất vài ngày và hoàn cảnh vụ việc là "hiếm gặp và khó giải thích".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ va chạm tàu. Ông cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn.