Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hé lộ manh mối trong vụ đâm tàu cao tốc làm 39 người chết ở Tây Ban Nha

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/01/2026 07:46 GMT+7

Các điều tra viên ngày 19.1 phát hiện những lỗi khớp nối ở các đoạn đường ray, được xem là chìa khóa để xác định rõ nguyên nhân vụ tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha.

Phần cuối của một đoàn tàu cao tốc đi từ thành phố Malaga đến Madrid ở Tây Ban Nha đã bị trật bánh, đâm vào một đoàn tàu khác đang chạy từ Madrid đến Huelva, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong ngày 18.1 khiến ít nhất 40 người chết, Reuters đưa tin.

Nguồn tin cho biết, các kỹ thuật viên tại hiện trường khi phân tích đường ray đã phát hiện một số vết mài mòn ở khớp nối giữa các tấm nối các đoạn ray, cho thấy đây là tình trạng đã tồn tại từ lâu.

Hé lộ manh mối hiện trường vụ tai nạn tàu nghiêm trọng ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha ngày 18.1

ẢNH: REUTERS

Họ phát hiện ra rằng mối nối bị lỗi đã tạo ra một khe hở giữa các đoạn ray, khe hở này rộng ra khi tàu tiếp tục di chuyển trên đường ray. Các điều tra viên tin rằng lỗi khớp nối trên là chìa khóa để xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đoàn tàu trật bánh do Công ty Iryo ở Tây Ban Nha vận hành. Các toa đầu đã chạy qua khớp nối bị hở, nhưng toa cuối cùng (số 8) đã trật bánh, kéo theo toa số 6 và 7.

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha Oscar Puente xem vụ va chạm này "thực sự kỳ lạ".

Ông Alvaro Fernandez Heredia, Chủ tịch của công ty đường sắt Renfe, vận hành đoàn tàu bị đâm trúng, nói rằng “yếu tố sai sót do con người gần như bị loại trừ”. Chỉ mất 20 giây kể từ khi tàu Iryo trật bánh đến khi xảy ra va chạm, khiến người lái tàu Renfe không có thời gian xử lý và cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo The Telegraph ngày 19.1.

Đoàn tàu Iryo mới chỉ hoạt động chưa đầy bốn năm và đã vượt qua cuộc kiểm tra vào ngày 15.1.

Ông Heredia nói rằng việc xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn có thể mất vài ngày và hoàn cảnh vụ việc là "hiếm gặp và khó giải thích".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ va chạm tàu. Ông cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha, 39 người chết

Tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha, 39 người chết

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 19.1 thông báo ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 123 người bị thương trong vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau ở miền nam vào tối 18.1. Bộ này cho biết thêm trong số người bị thương có 5 người bị thương rất nặng, theo AFP.

Hai đoàn tàu đâm nhau tại Tây Ban Nha, 21 người thiệt mạng

Khám phá thêm chủ đề

tây ban nha Tàu cao tốc va chạm tàu tàu đâm nhau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận