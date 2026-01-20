Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tàu cao tốc đâm nhau tại Tây Ban Nha, 39 người chết

Minh Trung
Minh Trung
20/01/2026 05:15 GMT+7

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 19.1 thông báo ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 123 người bị thương trong vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau ở miền nam vào tối 18.1. Bộ này cho biết thêm trong số người bị thương có 5 người bị thương rất nặng, theo AFP.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương) khi một đoàn tàu chạy từ TP.Malaga đến thủ đô Madrid bị trật bánh gần khu đô thị Adamuz thuộc tỉnh Cordoba, lao sang đường ray khác và đâm vào một đoàn tàu đang chạy ngược chiều, khiến đoàn tàu thứ hai cũng bị trật bánh.

Hành khách tìm cách thoát khỏi các toa tàu qua cửa sổ sau vụ trượt đường ray ở Tây Ban Nha

Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha Oscar Puente cho hay thảm họa xảy ra trên một đoạn đường ray thẳng, và đoàn tàu đầu tiên bị trật bánh là "gần như mới", khiến vụ tai nạn "vô cùng kỳ lạ". Ông Puente cho biết thêm các chuyên gia đường sắt rất ngạc nhiên trước vụ tai nạn này vì nó rất kỳ lạ và rất khó giải thích ở giai đoạn này.

Sau vụ va chạm, hơn 200 chuyến tàu giữa Madrid và vùng Andalucia ở phía nam Tây Ban Nha, bao gồm các thành phố lớn như Cordoba, Seville và Granada đã bị hủy trong suốt ngày 19.1, theo Đài RTVE. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đã hủy bỏ lịch trình trong ngày 19.1.

Đây là vụ tai nạn tàu hỏa gây chết người nhiều nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 2013, khi một đoàn tàu trật bánh khỏi đoạn đường ray cong bên ngoài TP.Santiago de Compostela, khiến 80 người thiệt mạng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
