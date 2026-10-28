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    Hai tàu cao tốc đâm nhau gây thương vong lớn ở Tây Ban Nha

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Giới chức cho hay một đoàn tàu cao tốc đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang dừng đỗ tại miền trung Tây Ban Nha hôm nay 28.10, khiến hàng chục người chết.

    Đơn vị vận hành hệ thống đường sắt Tây Ban Nha ADIF thông báo vụ va chạm xảy ra vào sáng 28.10 (giờ địa phương) tại tỉnh Toledo. Dịch vụ đường sắt giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia đã bị tạm dừng.

    Hai tàu cao tốc chở hơn 540 người tông nhau ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Urda thuộc tỉnh Toledo của Tây Ban Nha ngày 28.10

    Ảnh: AP

    Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia TVE, bà Esther Padilla, phát ngôn viên vùng Castilla-La Mancha, cho hay vụ tai nạn liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc cùng di chuyển theo hướng từ Madrid đến Seville. Một đoàn tàu đã đâm vào đuôi đoàn tàu phía trước khi đoàn tàu này đang dừng, làm hai toa tàu bị văng khỏi đường ray. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.

    Vụ tai nạn liên quan đến một đoàn tàu của công ty nhà nước RENFE và một đoàn tàu của công ty tư nhân IRYO. Trên tàu của RENFE có 397 hành khách, trong khi trên tàu của IRYO có 147 hành khách, theo bà Padilla.

    Bà xác nhận đã có 10 người tử vong và cho rằng "con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên". Sau đó, Reuters dẫn lời chính quyền khu vực cho hay số người chết đã tăng lên 30.

    Trong khi đó, tờ The Telegraph dẫn lại thông tin từ báo El Espanol của Tây Ban Nha cho hay ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và con số thương vong có thể còn tăng.

    Vào tháng 1, một vụ tai nạn xảy ra ở miền nam Tây Ban Nha khi một đoàn tàu trật bánh và va chạm với một đoàn tàu khác đang chạy ngược chiều, khiến 45 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ sự cố năm 2013 khiến 80 người tử vong. Vụ việc hồi tháng 1 đã làm lung lay niềm tin của người dân Tây Ban Nha đối với mạng lưới đường sắt cao tốc vốn rất phát triển tại quốc gia châu Âu này, theo AP.

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