Thế giới

Thêm 2 vụ tàu trật đường ray ở Tây Ban Nha

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/01/2026 07:54 GMT+7

Giới chức Tây Ban Nha ngày 20.1 ghi nhận 2 vụ tai nạn tàu hỏa riêng biệt, ngay sau vụ tai nạn tàu cao tốc nghiêm trọng vào cuối tuần trước.

Theo Reuters đưa tin ngày 21.1, vụ tai nạn đầu tiên xảy ra ở thị trấn Gelida, gần thành phố Barcelona, khi một bức tường bảo vệ bên cạnh đường ray bất ngờ sập xuống khi tàu đang đi qua. Sự cố này khiến tàu bị trật bánh và làm hỏng buồng lái.

Lực lượng cứu hộ địa phương xác nhận người lái tàu thiệt mạng và 37 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. Sau khi rà soát hiện trường, các nhân viên cứu hộ cho biết không còn nạn nhân nào khác bị mắc kẹt.

Thêm 2 vụ tàu trật đường ray ở Tây Ban Nha- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 20.1

ẢNH: AP

Giao thông đường sắt trên đoạn bị ảnh hưởng đã phải tạm dừng. Công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha Renfe thông báo sẽ bố trí phương tiện giao thông thay thế.

Công ty Adif ở Tây Ban Nha, đơn vị vận hành đường sắt quốc gia, cho biết bức tường chắn có lẽ đã sụp xuống do đợt mưa lớn quét qua vùng Catalonia tuần này. Theo The Guardian, khu vực đoạn đường xảy ra tai nạn lâu nay bị thiếu vốn đầu tư để nâng cấp, sửa chữa hạ tầng và thường xảy ra sự cố.

Một đoàn tàu khác cũng bị trật bánh trong ngày 20.1. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực giữa các ga Blanes và Macanet-Massanes ở phía nam thành phố Girona. Adif cho biết điều kiện thời tiết bão gây ra sự cố đá rơi xuống đường ray, khiến con tàu mất trục và trật bánh.

Có 10 hành khách trên con tàu thứ 2 và không ai bị thương. Một số dịch vụ trong khu vực được dự báo có thể gặp gián đoạn trong thời gian các nhà chức trách khắc phục sự cố.

Các vụ tai nạn trên xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc gần thành phố Adamuz, miền nam Tây Ban Nha ngày 18.1. Hai con tàu đi ngược chiều đâm nhau do sự cố trật bánh đã khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Công tác tìm kiếm thêm nạn nhân vẫn đang được diễn ra. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vào hôm 19.1 đã công bố 3 ngày quốc tang.

Khám phá thêm chủ đề

tây ban nha Tàu cao tốc Tàu trật đường ray Trật bánh
Bình luận (0)

