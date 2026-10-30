Lộ ghi âm bất thường trước thảm họa tàu cao tốc Tây Ban Nha

Theo các đoạn ghi âm được báo El Pais và đài RTVE của Tây Ban Nha công bố, trước vụ tai nạn sáng 28.10, hệ thống tín hiệu tự động trên tuyến Madrid - Seville gặp sự cố, khiến các đoàn tàu trong khu vực phải dừng lại.

Một cần cẩu gắn trên xe tải đang hoạt động tại hiện trường vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc ở Urda (Tây Ban Nha) ngày 28.10.2026 ẢNH: AFP

Tuy nhiên, một nhân viên trung tâm điều khiển đường sắt tại Madrid sau đó hướng dẫn lái tàu của Hãng quốc doanh Renfe tiếp tục hành trình theo quy trình tín hiệu thay thế, với tốc độ vận hành bình thường.

"Cứ tiếp tục hành trình, sau đó vận hành theo hệ thống tín hiệu bên, với tốc độ bình thường", nhân viên điều khiển nói. "Ở tốc độ bình thường phải không?", lái tàu hỏi lại và nhận được câu trả lời: "Phải".

Trong một đoạn ghi âm khác, lái tàu của Hãng tư nhân Iryo thông báo mất liên lạc với hệ thống điều khiển và đang dừng trước tín hiệu vào ga Urda, thuộc vùng Castilla-La Mancha, theo CNN.

Dù được hướng dẫn tiếp tục hành trình, lái tàu Iryo sau đó liên lạc lại, giải thích rằng hệ thống an toàn không cho phép đoàn tàu khởi động. "Đó là lý do tôi vẫn đang dừng trước tín hiệu vào ga", người này nói.

Những cuộc trao đổi đặt ra câu hỏi liệu trung tâm điều khiển đã nắm được tình trạng tàu Iryo đứng yên khi cho phép tàu Renfe tiếp tục di chuyển hay chưa, cũng như vì sao 2 đoàn tàu không được bảo đảm khoảng cách an toàn.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết sự cố hệ thống điều khiển đã kích hoạt cơ chế dừng tàu tự động. Tuy nhiên, tàu Renfe sau đó được phép chạy tiếp mà không bị giới hạn tốc độ, trước khi đâm vào phía sau tàu Iryo đang dừng gần thị trấn Urda.

Ông Puente mô tả quyết định cho phép tàu tiếp tục hành trình trong hoàn cảnh này là "không thể giải thích được". Dù vậy, giới chức chưa công bố kết luận cuối cùng về nguyên nhân tai nạn. Cuộc điều tra đang tập trung vào sự cố tín hiệu, các cuộc trao đổi giữa lái tàu và trung tâm điều khiển, cùng việc tuân thủ quy trình an toàn.

Theo Reuters, vụ va chạm khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo thông tin được công bố, tàu Renfe chở 397 hành khách, trong khi tàu Iryo chở 147 người. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết có 42 công dân nước ngoài đến từ 7 quốc gia nằm trong số các nạn nhân, trong đó một người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã làm việc xuyên đêm tại hiện trường, sử dụng trực thăng, máy bay không người lái và đèn chiếu sáng công suất lớn để tìm kiếm nạn nhân trong những toa tàu biến dạng. Một số thi thể vẫn chưa được xác định danh tính.

Tây Ban Nha bắt đầu 3 ngày quốc tang từ 29.10. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết điều tra toàn diện, làm rõ mọi sai sót và tăng cường các biện pháp an toàn để ngăn thảm kịch tái diễn. "Chúng tôi đang làm việc ngày đêm, không chỉ để hỗ trợ gia đình các nạn nhân mà còn để xác định mọi chi tiết cuối cùng của thảm kịch", ông Sanchez nhấn mạnh.

Việc Tây Ban Nha xảy ra 2 thảm họa đường sắt cao tốc trong cùng năm tiếp tục gây sức ép lên chính phủ. Hồi tháng 1, vụ va chạm tàu gần Córdoba khiến 46 người thiệt mạng.