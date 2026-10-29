Lời kể ám ảnh từ thảm kịch đâm tàu cao tốc Tây Ban Nha

"Tôi đang ngủ thì tỉnh dậy và thấy mình ở trên không trung", anh Josimar Medina, du khách Peru 31 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc đoàn tàu cao tốc gặp nạn tại vùng Castilla-La Mancha, miền trung Tây Ban Nha, sáng 28.10.

Kể với AFP, anh Medina cho hay anh đang cùng bạn gái đi nghỉ tại Tây Ban Nha trên chuyến tàu của Hãng đường sắt quốc gia Renfe thì vụ va chạm xảy ra. Đoàn tàu bất ngờ đâm vào phía sau một đoàn tàu đang dừng của hãng tư nhân Iryo, gây ra một trong những thảm họa đường sắt chết chóc nhất châu Âu trong thế kỷ này.

Một hành khách được giải cứu từ một đoàn tàu gặp tai nạn ở Tây Ban Nha, ngày 28.10.2026 ẢNH: AP

Cũng có mặt trên chuyến tàu định mệnh, ông Pablo Mejia (42 tuổi) tin rằng quyết định đổi chỗ ngồi vào phút chót đã cứu mạng mình. Thoát nạn với vết thương ở đầu, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những gì chứng kiến.

"Một cú va chạm rất mạnh. Mọi người nằm la liệt trên sàn, chồng chất lên nhau. Ghế bị xé toạc, vali văng tứ tung. Tất cả vô cùng hỗn loạn", ông Mejia kể với AFP, trong bộ áo len xám còn dính máu và tay cầm chiếc vali rách nát. "Tôi nghĩ mình như được tái sinh", ông nói.

Tàu cao tốc đâm nhau, 68 người chết: Lỗi người vận hành

Hành khách Rafael Barcelo cũng cho rằng mình may mắn sống sót nhờ rời khỏi chỗ ngồi để uống cà phê ngay trước vụ tai nạn. "Chúng tôi đang ăn sáng, uống cà phê thì cảm thấy một cú va chạm dữ dội và bị hất tung lên", anh kể với Reuters.

Theo AFP, vụ tai nạn khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và 80 người bị thương, trong đó 15 người bị thương rất nặng. Tây Ban Nha bắt đầu 3 ngày quốc tang từ ngày 29.10 để tưởng niệm các nạn nhân.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha ngày 28.10 ẢNH: AP

Tại hiện trường trên tuyến đường sắt huyết mạch nối Madrid với Seville, lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm người mất tích giữa những toa tàu biến dạng. Cần cẩu được huy động để nâng các mảng kim loại đổ nát, trong khi mảnh vỡ nằm rải rác dọc bờ kè. Những hành khách sống sót, nhiều người bê bết máu hoặc quấn băng, được sơ tán khỏi khu vực.

Ở các điểm hỗ trợ thân nhân, những gia đình vẫn thấp thỏm chờ tin người thân. Lực lượng Cảnh vệ dân sự đã lập 4 văn phòng tại Madrid, Toledo, Cordoba và Seville để tiếp nhận mẫu ADN, phục vụ việc xác định danh tính nạn nhân.

Toàn cảnh các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

Bà Carmen Garcia, chuyên gia tâm lý của Hội Chữ thập đỏ, cho biết nhiều người vẫn trong trạng thái sốc, không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra, trong khi những người khác chìm trong đau buồn, lo lắng hoặc tức giận. "Quá trình vượt qua mất mát sẽ rất phức tạp", bà Garcia nói.

Linh mục Jose Miguel Fernandez, người có mặt hỗ trợ các gia đình, mô tả hiện trường là khung cảnh "hoang tàn, tuyệt vọng và chết chóc". Theo ông, vào thời điểm ấy, sự hiện diện và một cái ôm có thể mang lại nhiều an ủi hơn lời nói.

Hai người ngồi bên dưới màn hình thông tin hiển thị thông báo rằng tuyến đường sắt cao tốc giữa Madrid và Andalucia đã bị gián đoạn do vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc giữa các thị trấn Mora và Orgaz, tại ga tàu Atocha ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

Trong khi công tác cứu hộ tiếp diễn, nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết hệ thống điều khiển tự động gặp sự cố trên đoạn đường dài 69 km, khiến các đoàn tàu phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, trung tâm điều khiển sau đó cho phép khôi phục lưu thông trong những tình huống mà ông mô tả là "khó giải thích".

Theo ông Puente, đoàn tàu Renfe đã di chuyển khoảng 25 km trước khi đâm vào tàu Iryo. Nhà chức trách đang làm rõ quy trình xử lý sự cố và quyết định cho phép tàu tiếp tục hành trình.

Thảm họa mới nhất xảy ra chỉ 9 tháng sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại vùng Andalusia hồi tháng 1, khiến 46 người thiệt mạng. Hai vụ tai nạn liên tiếp đặt ra những câu hỏi về an toàn của mạng lưới đường sắt Tây Ban Nha, đồng thời gia tăng sức ép đối với chính quyền Thủ tướng Pedro Sanchez trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 29.11.