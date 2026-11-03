Ông Trump bất ngờ nói sẽ không tính chuyện đánh Iran sau bầu cử Mỹ

Ông Trump phát biểu tại Washington D.C. hôm 2.11 ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 3.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hoài nghi khả năng ông sẽ thực hiện lời đe dọa nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran, đồng thời cho biết một thỏa thuận với Tehran vẫn có thể đạt được.

Trong những tuần gần đây, ông Trump để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào hôm nay 3.11. Nhưng sau bài phát biểu ở Washington hôm 2.11, ông cho biết có thể mình đang nghĩ khác.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Trump trả lời là "không".

Xung đột giữa Mỹ với Iran được cho là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến giá xăng dầu cao, gây áp lực lên các cử tri, và ông Trump đang chịu sức ép phải chấm dứt cuộc xung đột.

Các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha (Qatar) hôm 1.11, ngày thứ 3 liên tiếp tham gia thảo luận với các bên trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã có "một số cuộc trao đổi tốt đẹp với phía Iran". "Cả Tổng thống và tôi đều cảm thấy khá lạc quan về triển vọng có thể đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu đó", ông Vance nói.

Trong khi đó, ông Trump nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của mình là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. "Nếu chúng ta để Iran có vũ khí hạt nhân, đất nước này sẽ không bao giờ còn có thể vận hành như trước được nữa. Cả thế giới cũng sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn", ông khẳng định.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ nói rằng chiến dịch đối phó Iran không phải là cuộc chiến, bởi vì gần đây "chúng tôi hầu như không giao tranh gì cả", sau các đợt tấn công quy mô lớn cách đây vài tháng khiến một số thủ lĩnh Iran thiệt mạng.

"Chúng tôi đã loại bỏ các thủ lĩnh của họ, từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến cấp thứ hai, và họ đã yêu cầu chúng tôi dừng lại. Chúng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu đó", ông cho biết.

Ông Trump đề cập đến Iran trong một bài phát biểu được coi là thông điệp cuối gửi tới cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Iran cảnh báo xung đột sẽ không có giới hạn địa lý nếu Mỹ tấn công

Iran nói quyết định là của Mỹ

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho hay liên lạc với phía Mỹ vẫn tiếp diễn nhằm chấm dứt xung đột, sau nhiều ngày thảo luận với bên trung gian Qatar kết thúc với một số đề xuất được điều chỉnh nhưng không có đột phá.

"Các cuộc tham vấn thông qua trung gian đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Chúng tôi đã đưa ra các điều kiện và đề xuất của mình, và mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào sự sáng suốt chính trị từ phía Washington", hãng IRNA dẫn lời ông phát biểu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết kế hoạch chấm dứt xung đột mà Iran đưa ra vào tháng 9 vẫn là trọng tâm của các cuộc thảo luận, đồng thời xác nhận rằng đề xuất này có thể được rút gọn.

Kế hoạch này bao gồm các yêu cầu phía Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, Iran mở lại tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz, Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, hủy bỏ các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran, và sau đó tiến hành đàm phán về các vấn đề khác.

Ông Baghaei khẳng định lại rằng dù kế hoạch có được rút gọn như thế nào đi nữa, lập trường cốt lõi của Iran vẫn không thay đổi. Theo đó, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các điều kiện mà Iran đặt ra đã được đáp ứng.

Khi được hỏi liệu khả năng chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran sang một quốc gia khác có được đề cập trong các cuộc đàm phán hay không và liệu Iran có đồng ý với phương án đó hay không, ông Baghaei trả lời là không.