Iran cảnh báo xung đột có thể kéo dài, lan sang châu Âu

Nghị sĩ Iran Manouchehr Mottaki giữ chức ngoại trưởng từ năm 2005-2010 ẢNH: AFP

Đài Al Jazeera ngày 2.11 dẫn lời nghị sĩ Iran Manouchehr Mottaki cảnh báo rằng việc đáp trả của nước này đối với bất cứ cuộc tấn công mới nào của Mỹ cũng sẽ không giới hạn tại Trung Đông mà có thể lan sang châu Âu.

"Nếu một cuộc chiến khác nổ ra với Iran, nó sẽ lan sang châu Âu. Việc xóa bỏ các giới hạn địa lý đồng nghĩa với việc tên lửa của chúng tôi sẽ vươn tới châu Âu", ông cảnh báo.

Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei yêu cầu các chỉ huy quân đội chuẩn bị khả năng đáp trả ngay lập tức và không bị giới hạn về địa lý trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Ông Mottaki, cựu Ngoại trưởng Iran, cho biết mệnh lệnh này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Iran cùng những bên ủng hộ họ, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào tái diễn cũng có thể mở rộng quy mô, mang tính chất quốc tế.

Ông cũng cáo buộc các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Đức, đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của họ để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Bên cạnh cảnh báo của ông Mottaki, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia nói rằng bất cứ cuộc xung đột tái diễn nào với Mỹ cũng sẽ kéo dài hơn trước đây.

"Một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn các cuộc xung đột trước đây, và Tổng thống Mỹ sẽ không ở vị thế có thể quyết định thời điểm hay các điều kiện để kết thúc cuộc chiến đó", Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Akraminia cảnh báo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay lực lượng nước này có thể tiến hành một cuộc tập kích nhanh vào những mục tiêu còn lại ở Iran.

"Chúng tôi vẫn còn phải xử lý, có thể nói là một hoặc hai địa điểm nữa, nhưng chúng tôi có thể hoàn tất việc đó trong vòng 10 phút. Chẳng hạn như khu vực núi Pickaxe, nơi đó cũng cần phải được giải quyết. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả những việc này rất nhanh chóng", ông nói thêm, đề cập một tổ hợp hạt nhân ngầm bị nghi ngờ của Iran.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31.10, thảo luận về việc liệu có nên tăng cường các hoạt động tác chiến chống lại Iran hay không và khi nào sẽ tiến hành.

Trong phát biểu sau đó, ông Trump lặp lại dự báo rằng xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, dù bằng một thỏa thuận hay một cuộc tấn công khác của Mỹ. Tại cuộc mít tinh ở Iowa vào ngày 1.11, ông nói rằng Mỹ có thể tấn công mạnh mẽ nhắm vào Iran, nhưng không nêu thời điểm.