Ông Trump nói Mỹ còn '1 hoặc 2 mục tiêu' cần xử lý ở Iran

"Chúng tôi đã vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của họ. Vẫn còn khoảng 1 hoặc 2 địa điểm cần xử lý, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút", AFP dẫn lời ông Trump tuyên bố ngày 31.10. Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt đề cập núi Pickaxe, khu phức hợp ngầm bị nghi liên quan chương trình hạt nhân Iran. Iran trước đó phủ nhận tiến hành hoạt động hạt nhân tại địa điểm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ẢNH: AFP

Ông Trump cũng cho rằng Mỹ không cần vội vàng sử dụng biện pháp quân sự. Ông nhận xét các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển tốt, song vẫn bày tỏ hoài nghi về độ tin cậy của Tehran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump chưa quyết định có tiếp tục tấn công Iran hay không, đồng thời khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31.10, giữa lúc Mỹ cân nhắc các phương án về Iran, theo The Wall Street Journal. Cuộc trao đổi diễn ra sau cuộc họp của Tổng thống Mỹ với các chỉ huy quân sự cấp cao tại Nhà Trắng hồi đầu tuần.

Những động thái trên lập tức vấp phải cảnh báo cứng rắn từ phía Iran. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 31.10 yêu cầu giới chỉ huy quân đội chuẩn bị đáp trả mọi cuộc tấn công mới từ Mỹ và Israel. Ông chỉ thị rằng bất kỳ mối đe dọa nào cũng phải được đáp trả "ngay lập tức, mạnh mẽ và không bị giới hạn về mặt địa lý".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo sẽ không còn "lằn ranh đỏ" nếu xung đột tái bùng phát. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei để ngỏ khả năng Tehran rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu xảy ra xung đột mới.

Nguy cơ leo thang tiếp tục gây lo ngại đối với an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Iran đã hạn chế hoạt động vận tải qua tuyến đường này kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2. Ngày 31.10, truyền hình nhà nước Iran đưa tin một tàu đi qua eo biển bị nghi vướng thủy lôi và bốc cháy.

Tia hy vọng ngoại giao

Giữa những cảnh báo quân sự, các bên trung gian đang tăng cường tiếp xúc nhằm ngăn nguy cơ tái bùng phát giao tranh. Theo The Washington Post, các quốc gia vùng Vịnh đang tăng cường tiếp xúc để ngăn Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, đồng thời hạn chế nguy cơ Tehran trả đũa những mục tiêu trong khu vực.

Các tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 2.10.2026 ẢNH: REUTERS

Ngày 30.10, các nhà trung gian Qatar đến Tehran trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư đến ông Rezaei thông qua kênh trung gian. Ngày 31.10, ông Rezaei xác nhận đã đọc thư nhưng chưa phản hồi, đồng thời nhận xét giọng điệu của Mỹ "đã thay đổi hoàn toàn", coi đây là "một dấu hiệu tốt".

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết Tehran đã thống nhất với các nhà trung gian Qatar về phương án mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định hiện chưa có kế hoạch gặp trực tiếp giới chức Mỹ.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 31.10 cảnh báo nguy cơ xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng và tác động sâu rộng hơn. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết phần lớn các nước tham gia đàm phán đều nhất trí cần tránh xung đột tái bùng phát và tiếp tục tạo cơ hội cho ngoại giao.

Ông Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành Viện Quincy (Mỹ), nhận định lần đầu tiên sau nhiều tháng xuất hiện "tia hy vọng le lói" trong quan hệ Mỹ - Iran, khi lập trường đàm phán của ông Trump dường như trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo 48 giờ tới có thể mang tính quyết định, đồng thời bày tỏ lo ngại Israel tìm cách cản trở tiến trình ngoại giao.