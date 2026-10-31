Quan chức Iran tố Mỹ tấn công tàu cá, Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 31.10 dẫn lời ông Ahmad Nafisi, phó tỉnh trưởng Hormozgan, cho biết một cuộc tấn công của Mỹ đã khiến 2 ngư dân mất tích, theo AFP.

"Một cuộc tấn công của kẻ thù Mỹ đã xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm nay nhằm vào 2 tàu đánh cá, mỗi tàu chở 2 người, gần đảo Qeshm. Hai người trong số đó đã được đưa đến Qeshm, còn 2 người kia vẫn đang mất tích trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành", vị quan chức nói.

Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó đưa tin 2 người mất tích đã được tìm thấy.

Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Các tàu tại eo biển Hormuz gần cảng Bandar Abbas (Iran) hôm 13.10 ẢNH: REUTERS

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ phía Mỹ cũng sẽ chỉ khiến cuộc chiến lan rộng hơn.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia viết trên mạng xã hội X: "Nếu Tổng thống Mỹ một lần nữa dấn thân vào các cuộc phiêu lưu quân sự trong khu vực - do chịu áp lực từ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc nhằm mục đích xoa dịu họ - thì ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ bao trùm một phạm vi địa lý rộng lớn hơn nhiều".

Cũng trong ngày 31.10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang của Iran sẽ đáp trả bất cứ ai dám gây tổn hại đến người dân.

Mới nhất, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra lệnh "phản ứng ngay lập tức, mạnh mẽ và không giới hạn về địa lý đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ kẻ thù". Ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ quyết định thời gian và điều khoản chấm dứt bất kỳ xung đột mới nào trong trường hợp "kẻ thù tiếp tục các cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố". Ngoài ra, ông ra lệnh cập nhật danh sách mục tiêu quân sự để đưa các tài sản "vật chất và phi vật chất" của Mỹ và Israel vào tầm bắn của lực lượng Iran.

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đe dọa thực hiện thêm các hành động quân sự, đúng vào thời điểm cả 2 quốc gia này đều đang trải qua những cuộc bầu cử quan trọng.

Theo truyền thông Mỹ, Phó tổng thống JD Vance đã gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ. Iran xác nhận đã nhận được thư nhưng chưa công bố bất kỳ phản hồi nào.

Kênh MSNOW dẫn lời 3 quan chức cấp cao của các nước Ả Rập vùng Vịnh quen thuộc với các cuộc thảo luận tiết lộ rằng Washington đã cảnh báo các đồng minh vùng Vịnh chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, sớm nhất là ngay trong ngày 4.11, một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Các cuộc tấn công dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng dữ dội và các quốc gia vùng Vịnh đang gây áp lực lên Washington để giảm leo thang trong bối cảnh lo ngại Iran trả đũa, theo các nguồn tin.

Khi được hỏi về các kế hoạch được báo cáo, một quan chức Nhà Trắng nói với MSNOW rằng "chúng tôi không bình luận về các kế hoạch quân sự nhạy cảm có thể tồn tại hoặc không tồn tại", đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Donald Trump "luôn để ngỏ mọi lựa chọn để đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân". Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.