Máy bay Mỹ ồ ạt chuyển hàng đến Trung Đông

Các nhà phân tích dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở cho biết hơn 10 máy bay vận tải quân sự Mỹ đã đáp xuống các căn cứ quân sự Nevatim và Ovda ở miền nam Israel trong tuần qua, theo tờ The Times of Israel ngày 30.10.

Các máy bay vận tải quân sự tại căn cứ Nevatim ở Israel hồi năm 2017 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Hầu hết chuyến bay xuất phát từ sân bay Biggs thuộc căn cứ Fort Bliss ở El Paso, bang Texas (Mỹ). Đài KAN cho hay căn cứ này là nơi đặt một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của quân đội Mỹ, gồm các cơ sở liên quan tên lửa đánh chặn và các tổ hợp phòng không.

Trong vài ngày gần đây, nhiều máy bay vận tải quân sự khác cũng được phát hiện bay đến các căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Jordan, Kuwait và Qatar.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin. Chưa rõ hàng hóa mà các máy bay này vận chuyển là gì nhưng giới phân tích cho là liên quan nỗ lực củng cố phòng không tại khu vực trước một đợt giao tranh mới với Iran.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal loan tin rằng quân đội Mỹ đã gửi thêm một tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas để củng cố phòng thủ tại khu vực.

Trong khi đó, AP dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng các quan chức Mỹ đã thông báo cho các đồng minh vùng Vịnh chuẩn bị trước một chiến dịch quân sự "ngắn và dữ dội" sau bầu cử giữa kỳ Mỹ (ngày 3.11) và về nguy cơ Iran đáp trả.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Chris Murphy cho biết ông và một số thượng nghị sĩ khác đã được nghe báo cáo về các kế hoạch tấn công Iran sau bầu cử, mô tả chúng là "điên rồ". Ông Murphy cảnh báo rằng một chiến dịch như vậy sẽ dẫn đến leo thang tàn khốc.