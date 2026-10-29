Lầu Năm Góc tiếp tục sa thải tướng lĩnh cấp cao trong quân đội

Tạp chí The Atlantic dẫn lời các quan chức giấu tên của Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết ông Sylvia bị sa thải nhưng chưa có lý do cụ thể nào được công bố. Lầu Năm Góc cũng chưa bổ nhiệm người thay thế.

Trước đó, ông Sylvia từng chỉ huy Sư đoàn dù 101, đơn vị chuyên thực hiện các chiến dịch tấn công đường không của quân đội Mỹ, và lãnh đạo 1 đơn vị tại Iraq.

Theo AP, ông Sylvia là vị tướng thứ 2 bị sa thải khỏi vị trí được giới quân sự gọi là “J5” dưới thời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Người tiền nhiệm của ông, Trung tướng Joseph McGee, đã bị buộc nghỉ hưu vào tháng 10.2025.

Trung tướng Brett Sylvia thuộc Bộ Tham mưu liên quân Mỹ bị sa thải khỏi vị trí đứng đầu bộ phận chiến lược, kế hoạch và chính sách ẢNH: AP

Động thái này là diễn biến mới trong quá trình thay đổi nhân sự cấp cao của quân đội Mỹ. Hồi tháng 9, ông Hegseth cho biết Mỹ đã cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc, đồng thời mô tả đây là động thái nhằm “tăng cường trách nhiệm giải trình”.

Thông tin ông Sylvia bị sa thải xuất hiện trong bối cảnh có nhiều nhận định cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3.11.

Tuần trước, ông Trump cảnh báo: “Chúng ta có thể sẽ có thêm một cuộc xung đột dữ dội nữa”, ám chỉ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông không đưa ra dấu hiệu cụ thể nào về thời điểm có thể tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo. Kể từ đầu tháng 9, cả Mỹ và Iran đều không tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu trên đất liền. Thay vào đó, 2 bên tập trung vào các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại.