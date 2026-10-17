Thư ký báo chí Nhà Trắng bị sa thải sau chỉ một cuộc họp báo

Nhiều hãng truyền thông dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết bà Katie Zacharia, Thư ký báo chí mới của Tổng thống Donald Trump, đã bị sa thải vào ngày 16.10, chỉ 5 ngày sau khi bà đảm nhận vị trí này.

Bà Katie Zacharia trong cuộc họp báo đầu tiên và duy nhất trên cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng hôm 13.10 ẢNH: REUTERS

CNN dẫn lời Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết bà Zacharia sẽ tiếp tục hỗ trợ tổng thống trong quá trình chuyển giao sang vai trò mới. "Cô ấy là một đồng đội tuyệt vời và một người tài năng xuất chúng", ông Cheung nói.

Bà Katie Zacharia tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine ở bang California và từng nhiều lần tự xưng là attorney - tức người đã vượt qua kỳ thi sát hạch để lấy chứng chỉ hành nghề và được kết nạp vào một đoàn luật sư - thay vì lawyer.

Trước đó, bà từng đăng tải trên mạng xã hội những nội dung tự gọi mình là "attorney". Và khi Nhà Trắng chính thức công bố việc bổ nhiệm, thông báo này cũng mô tả bà là một "attorney".

Theo tờ The Guardian, trước khi được chọn làm người phát ngôn chính cho tổng thống, bà Zacharia là một bình luận viên chính trị bảo thủ ít được biết đến. Bà lập tức vấp phải sự soi xét gay gắt sau buổi họp báo đầu tiên vào hôm 13.10 - sự kiện bị chỉ trích dữ dội. Trong phần trao đổi kéo dài 14 phút đó, bà thừa nhận mình chưa từng vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư (bar exam), dẫn đến hàng loạt câu hỏi về năng lực pháp lý của bà.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 15.10, bà Zacharia đã chia sẻ về quá trình gấp rút để thay thế bà Karoline Leavitt ở vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng - một vai trò đầy thách thức trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều khó khăn, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Một ngày sau, ông Trump ngầm báo hiệu rằng nhiệm kỳ của bà Zacharia sẽ sớm kết thúc khi nói với các phóng viên rằng ông đã yêu cầu vị thư ký báo chí đang gặp khó khăn này hãy "cân nhắc lại" về công việc của mình.

"Tôi đã hỏi: 'Katie, công việc này có thực sự phù hợp với cô không? Vì thành thật mà nói, cô đâu cần nó'. Tôi bảo cô ấy: 'Thành thật nhé, nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc lại. Cô cứ suy nghĩ đi, nhưng tôi khuyên cô nên cân nhắc lại'", ông Trump phát biểu bên ngoài Nhà Trắng.

Trong buổi họp báo đầu tiên và cũng là duy nhất của mình, bà Zacharia đã tỏ ra lúng túng khi trình bày các nội dung về những thành tựu của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống. Bà còn mắc một sai sót đáng chú ý khi gọi chồng mình là "tổng thống".

Các phóng viên tại Nhà Trắng đã vô cùng ngỡ ngàng khi bà rời khỏi bục phát biểu sau khi chỉ nhận câu hỏi từ 3 hãng truyền thông, vốn đều có khuynh hướng bảo thủ.

Trong những giờ và ngày sau đó, bà phải nỗ lực giải đáp các thắc mắc xoay quanh lý lịch của mình, sau khi có thông tin tiết lộ rằng dù ông Trump từng gọi bà là "luật sư", nhưng thực tế bà chưa bao giờ vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư. Sau đó, bà xác nhận mình từng tham gia kỳ thi này một lần nhưng không đỗ.