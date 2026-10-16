Thư ký báo chí Nhà Trắng thừa nhận trượt kỳ thi luật sư

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15.10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Zacharia đã đặt câu hỏi về sự trỗi dậy của Trung Quốc khi nhắc lại khoảng thời gian từng sinh sống tại nước này. "Tôi nhớ rất rõ điều này, vừa mới từ Trung Quốc về, tôi đã nghĩ 'Sao Trung Quốc lại là quốc gia tiếp theo trong danh sách? Họ thậm chí còn không có nhà vệ sinh tử tế'", bà nói.

Bà thừa nhận đã trượt kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California (Mỹ), giữa lúc những tranh cãi về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm pháp lý và quá trình bổ nhiệm bà ngày càng gia tăng. Bà cho rằng kết quả này "không quá quan trọng" vì khi đó đã có kế hoạch chuyển đến Trung Quốc sinh sống cùng chồng và không cần giấy phép hành nghề luật sư tại Mỹ.

Bà Katie Zacharia trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13.10.2026 ẢNH: AP

Lời thừa nhận được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà Zacharia gây tranh cãi trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách thư ký báo chí Nhà Trắng, theo South China Morning Post. Khi được phóng viên hỏi đã vượt qua kỳ thi luật sư tại bang nào, bà trả lời: "Khi tôi chuyển đến Trung Quốc". Sau đó, bà giải thích với The New York Times rằng đã nghe nhầm câu hỏi do tiếng ồn từ trực thăng tổng thống.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng giới thiệu bà Zacharia là một luật sư khi công bố quyết định bổ nhiệm hồi tuần trước. Bản thân bà cũng nhiều lần đề cập đến kinh nghiệm trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế, đồng thời khẳng định có đủ tư cách sử dụng danh xưng "luật sư" nhờ sở hữu bằng luật.

Tuy nhiên, Hiệp hội Luật sư bang California xác nhận không tìm thấy hồ sơ cấp phép hành nghề của bà Zacharia, dù dưới tên sau khi kết hôn hay tên thời con gái là Katie Black.

Bà Zacharia cho biết đã tham khảo ý kiến nhiều người trong giới pháp lý và được tư vấn rằng có thể sử dụng danh xưng "luật sư" dựa trên bằng cấp, kinh nghiệm của mình. Bà cũng nói hiệu trưởng Trường Luật Pepperdine từng đưa ra lời khuyên tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý lưu ý việc tốt nghiệp trường luật không đồng nghĩa với việc được cấp phép hành nghề.

Theo hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia từng làm việc tại Zhong Lun, một trong những công ty luật lớn nhất Trung Quốc, giai đoạn 2011 - 2013. Tuy nhiên, ông Gary Gao, một đối tác của công ty, cho biết Zhong Lun thường tuyển dụng người nước ngoài để hỗ trợ ngôn ngữ và họ không được hành nghề luật tại Trung Quốc. Ông nhận định công việc của bà Zacharia có thể tương tự một vị trí thực tập có trả lương.

Trung Quốc có kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư quốc gia, song chỉ công dân Trung Quốc mới đủ điều kiện tham dự. Các công ty luật nước này có thể tuyển dụng nhân viên nước ngoài, nhưng họ không được cấp phép hành nghề luật sư tại Trung Quốc.

Những nghi vấn còn liên quan các công việc pháp lý khác mà bà Zacharia từng công bố. Bà cho biết đã đảm nhận vai trò cố vấn pháp lý cho Fix California, tổ chức phi lợi nhuận do ông Richard Grenell, đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump, thành lập. Bà cũng từng tự giới thiệu là cố vấn pháp lý bên ngoài cho Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới.

Theo The Guardian, việc bổ nhiệm bà Zacharia diễn ra hết sức nhanh chóng. Ngày 7.10, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một quan chức Nhà Trắng, đề nghị rời Los Angeles, nơi bà đang sinh sống cùng gia đình, đến Washington để trao đổi công việc. Bà lên đường vào hôm sau và gặp các quan chức Nhà Trắng ngày 9.10. Đến cuối ngày, bà được đề nghị thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt làm thư ký báo chí và lập tức chấp nhận.

"Tôi bay về nhà, đóng gói hai vali, chào tạm biệt các con, chồng và những chú chó của mình", bà Zacharia kể lại. Bà quay lại Washington ngày 11.10, chính thức nhận nhiệm vụ hôm sau và được yêu cầu chủ trì cuộc họp báo đầu tiên chỉ một ngày sau khi nhậm chức.

Khi được hỏi về tần suất tổ chức họp báo trong thời gian tới, bà Zacharia cho biết mọi việc vẫn chưa được xác định. Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump là phát ngôn viên tốt nhất cho chính mình và bà sẽ tiếp xúc với báo chí khi cần thiết. "Tôi làm theo chỉ đạo của tổng thống", bà nói.