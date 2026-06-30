Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tòa Tối cao Mỹ cản ông Trump sa thải thành viên Fed

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ngăn Tổng thống Donald Trump sa thải một thành viên hội đồng Cục Dự trữ Liên bang (Fed), song lại cho phép ông bãi nhiệm một nhân sự cấp cao khác.

Theo Đài NBC News, 2 phán quyết được đưa ra cùng lúc, cho thấy Tòa Tối cao Mỹ (với thẩm phán bảo thủ chiếm đa số) một mặt kiềm chế, mặt khác lại bật đèn xanh cho việc mở rộng quyền lực hành pháp của ông Trump.

Trong vụ việc đầu tiên, với tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 của các thẩm phán, tòa đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm sa thải bà Lisa Cook - thành viên Hội đồng Thống đốc Fed - vì các cáo buộc gian lận thế chấp mà bà luôn phủ nhận.

Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết trái chiều với ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở Washington D.C ngày 26.6

ẢNH: REUTERS

Chánh án John Roberts lập luận rằng việc cho phép tổng thống tùy ý sa thải nhân sự Fed sẽ đi ngược lại quy định của quốc hội và truyền thống bảo vệ ngân hàng trung ương khỏi sự can thiệp chính trị.

Bà Cook hoan nghênh quyết định trên, cho rằng ông Trump đã “tạo cớ” để sa thải do bà từ chối nhượng bộ trong việc ấn định lãi suất. Trong khi đó, Tổng thống Trump viết lên mạng xã hội Truth Social rằng “sẽ tiếp tục có hành động phù hợp đối với bà Cook”.

Ở vụ việc thứ 2, với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, tòa lại cho phép ông Trump bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Rebecca Slaughter. Đáng chú ý, phán quyết này lật lại một án lệ quan trọng từ năm 1935, vốn hạn chế quyền bãi nhiệm của tổng thống đối với các cơ quan liên bang độc lập.

Tòa kết luận rằng Fed là một ngoại lệ do có cấu trúc và lịch sử đặc thù, còn nhân sự tại các cơ quan khác vẫn phải chịu sự kiểm soát của tổng thống để đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Ông Trump ca ngợi đây là một phán quyết "lịch sử và chưa từng có", trong khi bà Slaughter cảnh báo điều này sẽ khiến các cơ quan giám sát độc lập dễ bị chi phối bởi các yếu tố chính trị. Truyền thông Mỹ cho hay kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2025, ông Trump đã nhiều lần tìm cách loại bỏ nhân sự tại các cơ quan độc lập và phần lớn đều được Tòa án Tối cao chấp thuận.

Tin liên quan

Tổng thống Trump đối mặt 2.000 vụ kiện sau phán quyết về thuế ở Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump đối mặt 2.000 vụ kiện sau phán quyết về thuế ở Tòa án Tối cao

Sau khi Tòa Tối cao Mỹ cho rằng phần lớn thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt toàn cầu là bất hợp pháp, tính đến nay phía tòa án đã tiếp nhận thêm hơn 100 đơn kiện mới từ các doanh nghiệp, yêu cầu Washington hoàn tiền.

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump FED tòa án tối cao mỹ Tối cao pháp viện

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận