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    Ông Trump: Mỹ có thể rút khỏi cuộc chiến Iran ngay bây giờ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể rút khỏi cuộc chiến với Iran ngay lập tức, trong khi phía Tehran khẳng định không từ bỏ ngoại giao nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công.

    Phát biểu tại cuộc mít tinh ở bang Kansas ngày 19.10, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ. [Iran] sẽ không có vũ khí hạt nhân".

    Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các đợt tấn công của Mỹ. Theo Al Jazeera dẫn lời ông, Iran chịu thiệt hại nặng nề về lực lượng hải quân và không quân, trong khi hệ thống radar và phòng không đã bị phá hủy. Ông Trump còn tuyên bố 229 máy bay chiến đấu Iran hiện "nằm vung vãi khắp các đường băng".

    Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh tranh cử tại bang Kansas (Mỹ) ngày 19.10.2026

    ẢNH: AP

    Đề cập vấn đề đàm phán, ông Trump cho rằng Mỹ đang gặp khó khăn trong việc xác định đối tác đối thoại tại Iran do nhiều nhân vật cấp cao đã thiệt mạng. "Tôi không biết phải đàm phán với ai nữa. Ban lãnh đạo cấp một của họ đã ra đi. Ban lãnh đạo cấp hai cũng vậy. Ban lãnh đạo cấp ba thì gần như mất hết", ông nói.

    Cùng ngày, ông Trump chỉ trích các đồng minh châu Âu không hỗ trợ Mỹ trong vấn đề Iran, đồng thời cảnh báo Washington có thể xem xét lại quan hệ nếu châu Âu không thay đổi lập trường.

    Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 20.10 khẳng định nước này không từ bỏ ngoại giao, bất chấp những kinh nghiệm tiêu cực trong quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này.

    Iran cảnh báo sẽ 'càng mạnh hơn' nếu xung đột tái diễn với Mỹ

    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, với sự tham gia tích cực từ 2 phía.

    Ông Danny Citrinowicz, cựu quan chức tình báo quốc phòng Israel, cho rằng 2 bên vẫn chưa cho thấy sự sẵn sàng nhượng bộ cần thiết để tạo đột phá ngoại giao.

    Trong khi đó, ông Alex Vatanka, Giám đốc Chương trình Iran tại Viện Trung Đông, cho rằng một thỏa thuận hạn chế nhằm tạm thời giảm căng thẳng khả thi hơn giải pháp toàn diện. Theo Iran International dẫn lời chuyên gia này, ông Trump có động lực đạt kết quả ngoại giao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11, trong khi Tehran cần giảm sức ép kinh tế từ các biện pháp phong tỏa.

    Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo một thỏa thuận ngắn hạn khó giải quyết những bất đồng căn bản, khiến nguy cơ xung đột tái diễn vẫn hiện hữu nếu các bên không đạt được nhượng bộ.

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