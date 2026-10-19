Iran cảnh báo khả năng xung đột tái diễn, Mỹ có động thái mới ở Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Tehran hôm 19.10 ẢNH: AFP

Tờ The Hill ngày 19.10 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo về khả năng Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố rằng Tehran cũng còn "những việc chưa hoàn tất".

"Lần gần đây nhất các vị muốn "hoàn tất công việc", Iran lại càng mạnh hơn. Nếu muốn thử vận may một lần nữa thì cứ tự nhiên. Nhưng hãy thận trọng, chúng tôi cũng có những việc chưa hoàn tất", nhà ngoại giao viết trên mạng xã hội X.

Ông cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đưa Mỹ vào một cuộc chiến khác để tránh bị bỏ tù, bất chấp hậu quả đối với Israel, chưa kể hậu quả đối với Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Đài CBS News dẫn lời ông Araghchi cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại trong vòng vài ngày với điều kiện phía Mỹ tuân thủ đề xuất ngừng bắn với lộ trình mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày mà Iran đã đưa ra.

Đề xuất ngừng bắn bao gồm việc Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với hàng tỉ USD tài sản của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thỏa thuận này. Một số quan chức Mỹ cho hay ông Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng Iran thực hiện các cam kết của mình trong thỏa thuận.

Trong diễn biến liên quan, các đại sứ quán Mỹ tại phần lớn khu vực Trung Đông vào ngày 19.10 kêu gọi công dân Mỹ nâng cao cảnh giác, viện dẫn "môi trường an ninh phức tạp" cùng những gián đoạn trong việc đi lại khi xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang tháng thứ 8.

Các đại sứ quán tại khu vực vùng Vịnh, Israel, Iraq, Lebanon và Jordan đưa ra cảnh báo an ninh với nội dung "công dân Mỹ hiện đang ở Trung Đông cần nâng cao cảnh giác do môi trường an ninh phức tạp, hãy lưu ý về khả năng xảy ra tình trạng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn việc đi lại".

Cảnh báo này đề cập các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào Ả Rập Xê Út. Sân bay quốc tế ở Riyadh ở Ả Rập Xê Út vẫn đang đóng cửa sau khi 18 người thiệt mạng trong một loạt vụ tập kích diễn ra vào tháng này.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn thông tin từ các hãng truyền thông Nga cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Iran vào ngày 19.10, chuyến công du đầu tiên đến khu vực kể từ khi xảy ra xung đột giữa Mỹ với Iran, trong bối cảnh Moscow tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết chuyến thăm sẽ tập trung vào "các diễn biến trong khu vực và quốc tế". Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov dự kiến gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và tiến hành hội đàm với người đồng cấp Abbas Araghchi.