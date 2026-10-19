Tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz sau cảnh báo của Iran

"Một tàu chở dầu vi phạm quy định đã va phải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn tại buồng máy", truyền thông Iran dẫn thông báo từ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, được nhìn từ Musandam (Oman) ngày 12.10 Ảnh: Reuters

Thông báo nêu rõ con tàu này đang di chuyển trên "tuyến đường phía nam không được cấp phép" và đã tắt các hệ thống định vị cũng như xác định vị trí, theo AFP. Tehran yêu cầu tất cả các tàu phải xin phép trước khi đi qua khu vực này.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi IRGC thông báo 2 tàu chở dầu khác đã bốc cháy tại eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi.

Trong tuần trước, đô đốc Ali Ozmaei, chỉ huy lực lượng hải quân của IRGC, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào tắt hệ thống định vị khi đi qua eo biển Hormuz đều sẽ bị xem là thù địch.

Iran đã kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28.2. Đáp lại, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Trong phát biểu với các cơ quan truyền thông Iran hôm 18.10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho hay đề xuất của Tehran gửi tới Washington về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày vẫn đang được đặt trên bàn đàm phán.

Iran đã đưa ra đề xuất này vào giữa tháng 9, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Tehran sau đó xác nhận đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ, nhưng người đứng đầu cơ quan an ninh Iran gần đây nói rằng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Washington không giải quyết đầy đủ cả 7 điều kiện để mở lại eo biển này.

Các điều kiện của Iran bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, chấm dứt các biện pháp cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran, cũng như dừng các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận trong khu vực.

Ông Araqchi hôm 18.10 còn nói rằng nếu Washington chấp nhận các điều kiện của Tehran, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 6 ngày, và các cuộc đàm phán sẽ được khôi phục ngay ngày hôm sau.

Hiện chưa có thông tin phản ứng của Mỹ đối với thông báo mới từ IRGC cũng như phát ngôn của Ngoại trưởng Araqchi.