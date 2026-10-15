Liên tiếp chìm tàu hàng ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Hãng Reuters ngày 14.10 dẫn thông tin từ giới chức hàng hải xác nhận tàu container GFS Pride (cờ Singapore) và tàu chở hàng Cape Dao (cờ Antigua và Barbuda) đã chìm tại khu vực eo biển Hormuz.

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) cho biết tàu GFS Pride bốc cháy và chìm sau khi trúng một vật thể bay không xác định. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán an toàn. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố con tàu đâm phải một quả thủy lôi, song công ty an ninh hàng hải Marisks (trụ sở tại Hy Lạp) cho biết chưa có bằng chứng xác thực. Cơ quan hàng hải Pakistan đã phát cảnh báo khi nhiều container từ tàu rơi ra và trôi dạt trên biển.

Những con tàu trên eo biển Hormuz ngày 13.10 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, một tàu container khác của Singapore là GFS Giselle cũng bị hư hại vỏ do trúng đạn nhưng cập bến an toàn. MPA lên án mạnh mẽ, gọi đây là những cuộc tấn công vô cớ và vi phạm luật pháp quốc tế, Đài CNBC cho hay.

Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy tàu Cape Dao đã chìm sau nhiều tuần cầm cự kể từ khi trúng đạn hôm 23.9. Hai trường hợp trên được xem là tàu thương mại thứ 2 và 3 bị đánh chìm kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, sau tàu Safeen Prestige chìm hồi tháng 3.

Giới quan sát cho hay tần suất các vụ tấn công tại eo biển Hormuz đã tăng vọt trong 10 ngày qua. Tehran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng và áp đặt lệnh cấm vận vào tháng trước. Công ty Marisks cảnh báo các mục tiêu giờ đây không chỉ giới hạn ở tàu chở dầu mà đã lan sang cả tàu container và tàu chở hàng rời.

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Hệ lụy từ cuộc xung đột đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nông nghiệp. Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jorge Moreira da Silva cảnh báo nếu Washington và Tehran không đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới để mở đường cho phân bón đi qua eo biển Hormuz, một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sẽ giáng xuống châu Á và châu Phi.

"Việc đạt được thỏa thuận trong những tuần tới là điều mang tính sống còn. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ lỡ mùa gieo hạt", vị quan chức Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.