"Học thuyết quốc phòng Iran đang thay đổi nhanh chóng"

Theo Al Jazeera khuya 1.11, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, cho biết học thuyết quốc phòng của nước này đang thay đổi nhanh chóng. Theo đó, Tehran không còn giới hạn phạm vi phản ứng của mình dựa trên vị trí địa lý của mối đe dọa.

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời ông Mokhber cho biết: "Việc định nghĩa lại phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài khuôn khổ khu vực. Nguồn gốc, quy mô và vị trí của mối đe dọa không còn tạo ra bất kỳ hạn chế nào đối với các tính toán về khả năng răn đe của Iran".

Trong khi đó, các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha trong ngày 1.11, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp diễn ra các cuộc thảo luận với các bên trung gian Qatar, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Iran. Thông tin này được một quan chức nắm rõ nội dung các cuộc thảo luận chia sẻ với Hãng tin Reuters.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng xung đột có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không thực hiện các cuộc tấn công mới vào Iran trước thời điểm bầu cử và các cuộc đối thoại với Tehran đang đạt kết quả tích cực, tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tiếp tục các hành động quân sự sau đó.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 1.11 nói rằng mục đích của các cuộc đàm phán "đang diễn ra và đạt tiến triển" là tiếp tục tham vấn với bên trung gian Qatar. Ông khẳng định Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả phương án phòng thủ lẫn ngoại giao. Phát biểu trên các phương tiện truyền thông nhà nước, ông Araqchi cho biết các cuộc thảo luận về một "đề xuất hai ngày" vẫn đang tiếp tục, nhưng chưa đi đến kết luận cuối cùng.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong tiến trình này và hy vọng rằng phía bên kia sẽ hành động một cách hợp lý, ưu tiên ngoại giao thay vì các lựa chọn khác", ông Araqchi chia sẻ về các cuộc thảo luận với giới chức Qatar.

FSB cảm ơn Mỹ

Hãng tin TASS khuya 1.11 đưa tin trong quá trình xác minh thông tin tình báo từ phía Mỹ về một âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một thiếu niên từng đăng tải video trên TikTok với nội dung đe dọa thực hiện hành vi phạm tội.

Trung tâm báo chí của FSB cho biết: "Cơ quan An ninh Liên bang, phối hợp với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra, đã tiến hành xác minh thông tin nhận được từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố tiềm tàng tại Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow. Kết quả là, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ một công dân Nga chưa đủ tuổi vị thành niên. Đối tượng này từng đăng tải trên nền tảng video ngắn TikTok những hình ảnh bản thân mặc trang phục tác chiến, đeo mặt nạ trùm đầu, đội mũ, đeo kính râm và tai nghe, trên tay cầm một vật giống vũ khí tự động. Ngoài ra, đối tượng còn đăng ảnh chụp tại Bảo tàng Tsaritsyno kèm dòng chú thích: 'Tôi đã tìm được một địa điểm'".

Theo FSB, tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã tìm thấy các loại trang phục và phụ kiện kể trên. Tất cả các sự kiện văn hóa và công cộng tại bảo tàng và công viên này đã bị hủy bỏ, đồng thời các biện pháp an ninh được tăng cường trong suốt quá trình điều tra. "Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn phía Mỹ vì đã chia sẻ thông tin này", FSB cho biết thêm.

Căng thẳng Houthi - Ả Rập Xê Út chưa hạ nhiệt

Một quan chức quân sự Houthi giấu tên đưa ra những lời đe dọa mới nhắm vào Tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út cũng như hoạt động hàng không tại quốc gia này, theo AFP khuya 1.11.

Hãng thông tấn Saba của Houthi dẫn lời quan chức quân sự trên cho biết: "Các cơ sở của Aramco đều nằm trong tầm bắn, và việc đầu tư vào đó là một canh bạc đầy rủi ro, dễ dẫn đến thua lỗ". Vị quan chức này cũng cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không nên sử dụng không phận Ả Rập Xê Út, ngoại trừ không phận khu vực Mecca và Medina.

Cũng trong ngày 1.11, Hãng tin Saba đưa tin Ả Rập Xê Út đã thực hiện hai cuộc không kích nhắm vào Khoa Y thuộc Đại học Hodeidah.

Ả Rập Xê Út chưa bình luận cáo buộc trên, tuy nhiên Al Jazeera cùng ngày dẫn lời tướng Ả Rập Xê Út Turki al-Maliki cho biết liên quân do nước này dẫn đầu đã tấn công nhắm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Nhiều trẻ em bị bắt cóc ở Nigeria

Các nguồn tin địa phương và an ninh ngày 1.11 cho biết các tay súng đã bắt cóc khoảng một chục trẻ em tại miền trung Nigeria, theo AFP. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt mới nhất xảy ra ở bang Niger của nước này.

Theo các nguồn tin, những kẻ có vũ trang đi xe máy đã bắt giữ trẻ em hôm 31.10 gần thị trấn Maigujeri, thuộc huyện Rafi. Lúc đó, các em đang trên đường trở về từ một trang trại ngô.

Vụ bắt cóc này là diễn biến mới nhất trong làn sóng tấn công của các băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng.

Phía cảnh sát hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ AFP. Vụ bắt cóc này tiếp nối hàng loạt vụ bắt cóc khác tại bang Niger do các băng nhóm tội phạm thực hiện. Một số băng nhóm được cho là đã thiết lập mối liên hệ với các nhóm thánh chiến đang hoạt động ở khu vực tây bắc và miền trung Nigeria.