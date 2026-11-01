Hơn 50 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

Tờ The Guardian tối 31.10 đưa tin số lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã tăng vọt, với hàng triệu người Mỹ tham gia bỏ phiếu nhiều hơn so với kỳ bầu cử trước đó, trong bối cảnh diễn ra hàng loạt cuộc đua sít sao sẽ quyết định bên nào nắm quyền kiểm soát quốc hội.

Theo phân tích từ Đại học Florida, tính đến sáng 31.10 (giờ Mỹ), hơn 50,5 triệu phiếu bầu sớm đã được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. Con số này đã vượt gần 5 triệu phiếu so với tổng số phiếu bầu sớm trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất.

Dữ liệu từ các tiểu bang có thống kê thông tin này cho thấy đã có 10,7 triệu cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ đi bỏ phiếu, so với 7,8 triệu cử tri đăng ký theo đảng Cộng hòa. Dù việc đăng ký theo đảng phái không phản ánh chính xác lá phiếu thực tế, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy những diễn biến bất thách thức hơn cho đảng Cộng hòa.

Các cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại một điểm bỏ phiếu ở Alaska, Mỹ ngày 30.10 Ảnh: Reuters

Đảng Cộng hòa hiện đang bảo vệ thế đa số 53-47 tại Thượng viện trong một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ mà phạm vi các bang cạnh tranh đã mở rộng đáng kể. Đảng Dân chủ đang đặt mục tiêu giành chiến thắng tại các tiểu bang vốn có truyền thống thiên về phe bảo thủ như Texas, Alaska và thậm chí là Kansas nhằm giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Mỹ cảnh báo Nga về âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow

TASS ngày 31.10 dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay cơ quan này đã nhận được thông tin từ phía Mỹ liên quan một âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía Mỹ thông qua các kênh hợp tác chính thức về việc có một vụ tấn công khủng bố được chuẩn bị tại Moscow. Các biện pháp phù hợp đang được triển khai", FSB cho biết.

Cơ quan này chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ "đã nắm được thông tin về một mối đe dọa đáng tin cậy về một vụ tấn công có thể gây thương vong hàng loạt vào ngày 31.10 tại khu bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow". Đại sứ quán Mỹ cho hay chính phủ Mỹ đang "phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để đưa ra phản ứng", đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác. Đại sứ quán Mỹ cũng không cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng âm mưu thực hiện vụ tấn công, theo AFP.

Tuyên bố rất gắt của Lãnh tụ tối cao Iran

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 31.10 cảnh báo Mỹ và Israel không nên thực hiện các cuộc tấn công mới, trong bối cảnh hai quốc gia này đe dọa sẽ nối lại các đợt oanh kích sau các cuộc bầu cử quan trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Theo một tuyên bố, ông Mojtaba Khamenei đã phát biểu trước các chỉ huy quân sự cấp cao Iran trong một cuộc họp rằng: "Bất kỳ mối đe dọa nào, ở cấp độ hay hình thức nào, cũng phải được đáp trả ngay lập tức, mạnh mẽ và không giới hạn về mặt địa lý".

Hình Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên một con phố ở Tehran ngày 26.10 Ảnh: Reuters

Đây là cuộc gặp đầu tiên được ghi nhận giữa ông Mojtaba Khamenei và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu, bao gồm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ali Abdollahi, Tư lệnh quân đội Amir Hatami và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi.

Ông Khamenei cũng chỉ đạo các chỉ huy quân sự cập nhật danh sách mục tiêu của Iran, bao gồm tất cả các loại tài sản hữu hình và vô hình thuộc về Mỹ và Israel. Trước đó, Iran từng cảnh báo rằng họ có thể cân nhắc cắt đứt các tuyến cáp ngầm tại eo biển Hormuz, theo AFP khuya 31.10.

Tuyên bố trên được đưa ra trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Cộng hòa Hồi giáo Iran khẳng định không có kế hoạch đàm phán với Mỹ, dù các nỗ lực hòa giải gián tiếp thông qua Qatar vẫn đang tiếp diễn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31.10 nói rằng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran. "Chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu muốn. Ông ấy vẫn chưa đưa ra quyết định. Hôm nay, tôi không có thông báo nào về vấn đề này, và chúng tôi cũng không hề xem nhẹ bất kỳ khía cạnh nào của tình hình đó", ông Rubio phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị G20 ở Atlanta, bang Georgia.

Tai nạn chết người ở Ai Cập

Bộ Y tế Ai Cập cho biết một chiếc xe buýt nhỏ đã va chạm với một xe tải hạng nặng trên đường cao tốc ở phía tây Cairo vào ngày 31.10, khiến 10 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Theo AFP khuya 31.10 dẫn lời các quan chức cho biết 10 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, ông Hossam Abdel Ghaffar cho biết đây mới chỉ là số liệu thương vong sơ bộ và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình.