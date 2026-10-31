Nổ súng chết người tại 2 cửa hàng Halloween ở Mỹ

Cửa hàng Spirit Halloween ở Fairfield ẢNH: SPIRIT HALLOWEEN

Đài NBC News ngày 31.10 dẫn lời cảnh sát thành phố Fairfield (bang California, Mỹ) cho hay lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm trong vụ nổ súng tại một cửa hàng Spirit Halloween khiến ít nhất một người chết và 6 người bị thương.

Ít nhất 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát trưởng Dan Marshall thuộc Sở Cảnh sát Fairfield cho biết trong cuộc họp báo về vụ việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Solano Town Center vào khoảng 20 giờ 30 ngày 30.10 (giờ địa phương).

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình các nạn nhân trong vụ việc đau lòng này", ông nói, đồng thời cho biết tất cả các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về những người bị bắn.

Ông Marshall cho biết cơ quan điều tra đang nỗ lực xác định "những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng kinh hoàng này".

Ông David Bernal kể rằng vợ ông đang ở trong cửa hàng khi hung thủ bắt đầu nổ súng, nhưng bà đã kịp thoát ra ngoài cùng một vài người khác qua lối thoát hiểm.

"Hiện tại bà ấy đang ở nhà và vẫn còn bàng hoàng", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng vợ ông kể lại đã nghe thấy "5 tiếng nổ rất lớn".

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi một người khác bị bắn bên trong cửa hàng Spirit Halloween ở thành phố Madison Heights (bang Michigan).

Sở Cảnh sát Madison Heights cho biết một người 21 tuổi đến từ thành phố Detroit đã bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng đã không qua khỏi.

Cảnh sát cho biết nghi phạm nổ súng là một nam thanh niên 21 tuổi đến từ thị trấn Oak Park "đã bị một số người có mặt tại hiện trường tấn công trong lúc cảnh sát tiến hành bắt giữ", dẫn đến những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Đối tượng này sau đó đã được đưa đến bệnh viện.

"Dựa trên các bằng chứng thu thập được cho đến thời điểm hiện tại, các nhà điều tra dự kiến sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ việc này", theo cảnh sát.

Dù cùng xảy ra trong hệ thống cửa hàng Spirit Halloween, hai vụ nổ súng dường như không có mối liên hệ với nhau, theo NBC News.