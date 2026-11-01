Nếu Tổng thống Zelensky gọi điện, Tổng thống Putin có nhấc máy không?

"Tôi nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ trả lời. Ông Putin chưa bao giờ từ chối các cuộc đối thoại", ông Ushakov chia sẻ với phóng viên Pavel Zarubin của kênh truyền hình Vesti, theo Hãng tin TASS.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AFP

Ông Ushakov còn nhấn mạnh rằng nếu muốn trực tiếp trao đổi với nhà lãnh đạo Nga, ông Zelensky hoàn toàn có thể đến thăm Moscow.

"Ông ấy [Zelensky] đang phát đi các tín hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu thực sự muốn đàm phán, ông ấy cứ việc đến [Moscow]", ông Ushakov nói.

Ngoài ra, ông Ushakov cho rằng các vòng đàm phán đầu tiên nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine nên diễn ra theo thể thức ba bên, bao gồm Mỹ, Nga và Ukraine.

Các đại diện từ châu Âu cũng có thể tham gia vào bàn đàm phán, nhưng tiến trình phải bắt đầu bằng thể thức ba bên, theo ông Ushakov.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên Zarubin rằng các đại diện châu Âu cần phải có mặt tại bàn đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không phải với cách tiếp cận hiện tại của họ đối với Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng lập trường hiện nay của châu Âu, vốn kêu gọi đánh bại Nga, khiến cho việc đối thoại với Nga trở nên bất khả thi.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Ukraine cũng như Mỹ và châu Âu đối với phát ngôn của hai ông Ushakov và Peskov.

Trước đó, ông Ushakov khẳng định cuộc đàm phán 3 bên sắp tới tại Abu Dhabi (UAE) sẽ diễn ra sau ngày 4.11, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Tổng thống Zelensky hôm 28.10 cho hay cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11, theo trang tin The Kyiv Independent. Nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng vào ngày 4.11, một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Washington sẽ xác nhận thời điểm diễn ra cuộc đàm phán, đồng thời cho rằng địa điểm vẫn có thể thay đổi, tùy thuộc tình hình ở Trung Đông.