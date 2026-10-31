Lãnh đạo CHDC Congo đề nghị Tổng thống Putin giúp kết thúc đối đầu với Rwanda

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra tại Moscow vừa qua, nhà lãnh đạo Tshisekedi khẳng định ông mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ Nga trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình với Rwanda.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Moscow ngày 30.10 Ảnh: Reuters

Khu vực miền đông CHDC Congo đã bị tàn phá trong hơn 3 thập niên xung đột. Kể từ năm 2021, nhóm vũ trang M23, với sự hậu thuẫn từ Rwanda, đã trở thành đối thủ chính của chính phủ CHDC Congo.

Dù hai nước đã đạt được một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian vào tháng 12.2025, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Chính phủ của Tổng thống Tshisekedi đã nhiều lần yêu cầu các lực lượng Rwanda rút khỏi lãnh thổ CHDC Congo. Chính quyền của Tổng thống Rwanda Paul Kagame phủ nhận mọi sự liên quan, trong khi các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng lực lượng Rwanda vẫn đang hỗ trợ nhóm M23.

Về phía mình, Rwanda yêu cầu CHDC Congo phải vô hiệu hóa Lực lượng Dân chủ giải phóng Rwanda (FDLR), nhóm dân quân do các cựu quan chức người Hutu của Rwanda thành lập. FDLR từng chịu trách nhiệm cho cuộc diệt chủng người Tutsi vào năm 1994 và vẫn đang hoạt động tại miền đông của CHDC Congo, theo AFP.

Ông Tshisekedi cũng đề nghị ông Putin hỗ trợ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm gia hạn nhiệm vụ cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại CHDC Congo khi thời hạn sẽ kết thúc vào tháng 12 tới.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Rwanda đối với đề nghị trên của ông Tshisekedi. Nga đã nỗ lực củng cố quan hệ với nhiều quốc gia châu Phi trong những năm gần đây, theo AFP.

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