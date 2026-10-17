Giáo hoàng đề nghị Nga ngừng bắn tại Oleshky, Tổng thống Putin phản ứng sao?

AFP hôm nay 17.10 dẫn thông báo từ Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã gọi điện cho Tổng thống Putin hôm 16.10, đề nghị thiết lập một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ và thực phẩm vào thị trấn Oleshky. Vatican cho biết thêm Giáo hoàng Leo đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo tại Oleshky.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ tại Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome (Ý), nơi ngài đang hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi phải, vào ngày 16.10 Ảnh: AFP

Lực lượng Nga kiểm soát thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, từ tháng 2.2022. Người dân tại đây nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày càng trở nên trầm trọng.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc ngăn chặn nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu đến thị trấn này, nơi các lực lượng Ukraine đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát.

Sau cuộc điện đàm nói trên, Điện Kremlin nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Ý định của Vatican trong việc hỗ trợ tạo ra các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại thị trấn, cũng như tổ chức cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, đã nhận được sự ủng hộ.

"Hai bên đã nhất trí hợp tác trong vấn đề này", Điện Kremlin nói thêm, nhưng không đề cập đến vấn đề ngừng bắn, theo AFP. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một diễn đàn thông qua cuộc gọi video tại Moscow ngày 15.10 Ảnh: AFP

Moscow thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và vật tư y tế tại Oleshky, khẳng định quân đội Nga đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Theo bà Danielle Bell, đứng đầu Phái đoàn Giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, thị trấn Oleshky từng có khoảng 24.000 cư dân trước xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2.2022. Hiện tại, nơi đây vẫn còn khoảng 1.700 người sinh sống, trong đó có 47 trẻ em.