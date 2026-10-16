Công bố hình ảnh đầu tiên về Giáo hoàng Leo XIV sau phẫu thuật

Trong các bức ảnh vừa được công bố, vị giáo hoàng 71 tuổi mặc áo lễ màu xanh lá cây, đứng cử hành thánh lễ trong căn phòng tại Bệnh viện Gemelli ở Rome, Ý. Đi cùng giáo hoàng là linh mục Edgard Rimaycuna. Trong ảnh, Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện với dáng vẻ thư thái và có thể trạng tốt, AFP đưa tin.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ ngay tại Bệnh viện Gemelli ngày 16.10, đứng bên cạnh là linh mục Edgard Rimaycuna ẢNH: REUTERS

Văn phòng báo chí Vatican cho biết giáo hoàng đã cử hành thánh lễ cùng các y bác sĩ, nhân viên điều dưỡng và lực lượng cảnh sát. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y tế vì sự tận tâm chăm sóc cho những bệnh nhân và cho chính ông.

Cập nhật tình hình sức khỏe giáo hoàng sau phẫu thuật phổi, các bác sĩ vào ngày 15.10 cho biết ảnh chụp X-quang ngực cho thấy "phần phổi được phẫu thuật đang phục hồi tốt". Đến ngày 16.10, kết quả kiểm tra xác nhận tình trạng tổng thể của giáo hoàng "đang cải thiện ổn định".

Đội ngũ y tế nhấn mạnh giáo hoàng đã có thể tự thực hiện sinh hoạt thường ngày. Dù vậy, kết quả xét nghiệm hạch bạch huyết để xác định xem ung thư có di căn hay không vẫn còn phải chờ đợi. Trước đó, sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải ngày 13.10, các bác sĩ xác nhận Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư khá phổ biến, Reuters đưa tin.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ tại Bệnh viện Gemelli ngày 16.10 ẢNH: REUTERS

Dự kiến, Giáo hoàng Leo XIV sẽ chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin (Angelus) truyền thống vào ngày 18.10. Thông thường, các giáo hoàng sẽ đọc kinh Truyền tin vào mỗi trưa chủ nhật từ cửa sổ của Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường St. Peter ở Vatican, trước đám đông tín đồ tụ tập bên dưới. Hiện chưa rõ Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành buổi đọc tại Vatican hay từ bệnh viện.

Nếu Giáo hoàng Leo XIV đọc kinh Angelus từ cửa sổ Bệnh viện Gemelli, đây cũng không phải trường hợp chưa từng có tiền lệ. Trong quá khứ, cố Giáo hoàng John Paul II (vào ngày 6.2.2005) và cố Giáo hoàng Francis (vào ngày 11.7.2021) cũng từng xuất hiện tại cửa sổ của bệnh viện này để chủ trì buổi đọc kinh trong thời gian đang lưu trú điều trị bệnh.