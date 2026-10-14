Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật cắt thùy phổi, xác nhận mắc ung thư

Ban đầu, các bác sĩ chỉ phát hiện một nốt sần qua đợt khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật diễn ra vào chiều 13.10 tại Bệnh viện Gemelli (Rome, Ý), kết quả sinh thiết mô đã xác nhận nghi ngờ trước đó: Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư khá phổ biến, Reuters đưa tin.

Giáo hoàng Leo XIV có mặt tại Bệnh viện Gemelli (Ý) ngày 13.10 để chuẩn bị phẫu thuật ẢNH: REUTERS

Đội ngũ bác sĩ cho biết ca mổ kéo dài 90 phút đã thành công và không có biến chứng. Để mang lại hiệu quả chữa trị dứt điểm, thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ hoàn toàn thông qua kỹ thuật nội soi nhằm loại trừ mọi mô ung thư. Về mặt giải phẫu, phổi người có 5 thùy, gồm 3 thùy bên phải và 2 thùy bên trái.

Theo bác sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư tại Đại học Georgetown (Mỹ), điều quan trọng hiện nay là xác định kích thước khối u và xem ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết hay chưa. Ông nhấn mạnh nếu khối u nhỏ và chưa lan đến hạch, phẫu thuật có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu kết quả phân tích cuối cùng cho thấy mức độ xâm lấn cao hơn, tiên lượng sẽ kém khả quan.

Vị giáo hoàng 71 tuổi đã tỉnh lại bình thường và đang nghỉ ngơi tại phòng bệnh. Mọi lịch trình công khai của ông đã bị hủy đến ngày 20.10. Trong thời gian giáo hoàng vắng mặt, bộ máy hành chính của Tòa thánh Vatican vẫn hoạt động bình thường nhưng sẽ tạm hoãn các quyết định cần sự phê chuẩn.

Hồng y Quốc vụ khanh Vatican Pietro Parolin cho biết toàn bộ giới tu sĩ đang cầu nguyện cho sức khỏe của giáo hoàng, đồng thời bày tỏ sự lạc quan vì bệnh tình giáo hoàng được phát hiện và xử lý kịp thời. Giới chức Vatican cho biết bản thân Giáo hoàng Leo XIV vốn không có bệnh lý nền và luôn duy trì lối sống năng động với các môn thể thao như quần vợt, bơi lội, những điểm tích cực giúp kết quả phẫu thuật khả quan.