Hôm nay Giáo hoàng Leo XIV được phẫu thuật

Hôm 11.10, Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) cho biết một nốt nhỏ trong phổi đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe. Khối u này được xác định là "khu trú tốt" và đã được phát hiện từ giai đoạn sớm. Đây là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đầu tiên từ khi Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu nhiệm kỳ từ năm ngoái.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành lễ cầu nguyện tại Vatican hôm 11.10 ẢNH: REUTERS

Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV sẽ rời Vatican để đến bệnh viện Gemelli ở Rome vào cuối buổi sáng 13.10, nhưng không nêu rõ thời điểm chính xác ca phẫu thuật sẽ diễn ra, theo Reuters.

Giáo hoàng Leo XIV được biết đến là người yêu thích thể thao, thường hay chơi quần vợt và bơi lội, và không có thói quen hút thuốc hay tiền sử bệnh lý đáng kể nào trước đây.

Vatican cho biết quá trình hồi phục của ông dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Tất cả các sự kiện công khai của ông đều đã bị hủy bỏ cho đến ngày 20.10.

Giáo hoàng Leo sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u nhỏ ở phổi

Nốt ở phổi là một tổn thương nhỏ, khu trú và có thể là lành tính. Bác sĩ Federico Venuto, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại bệnh viện Policlinico Umberto I ở Rome, cho biết các thủ thuật loại bỏ nốt ở phổi thường ít xâm lấn và đôi khi có thể được thực hiện bằng ống nội soi lồng ngực có gắn camera nhỏ. "Tỷ lệ biến chứng là cực kỳ thấp", ông Venuto chia sẻ với Reuters.

Cố Giáo hoàng Francis - người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo - đã qua đời ở tuổi 89 vào tháng 4.2025 và từng nhiều lần nhập viện do sức khỏe suy giảm trong những năm tháng cuối đời.

Bức tượng cố Giáo hoàng John Paul II phía trước cổng Bệnh viện Gemelli, nơi Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị được phẫu thuật ẢNH: REUTERS

Giáo hoàng Leo XIV luôn duy trì một lịch trình làm việc rất bận rộn. Ông dự kiến thực hiện chuyến công du kéo dài 11 ngày tới Uruguay, Argentina và Peru vào tháng 11. Trong bài phát biểu vào hôm 11.10 khi thông báo về việc cần phẫu thuật, người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã khẳng định rằng ông vẫn sẽ thực hiện chuyến đi này.

Giáo hoàng có chuyển giao quyền lực tạm thời?

Theo CNN, Tòa thánh Vatican không có quy định cụ thể về việc ai sẽ tiếp quản quyền điều hành tạm thời nếu giáo hoàng hoàn toàn mất khả năng làm việc. Ngay cả khi bất tỉnh trong lúc phẫu thuật, vị giáo hoàng vẫn giữ nguyên chức vụ và thẩm quyền của mình.

Tại Mỹ, cơ chế chuyển giao quyền lực tạm thời từng được áp dụng nhiều lần trong lịch sử hiện đại khi các tổng thống tiến hành nội soi hoặc phẫu thuật phải gây mê, như trường hợp ông Joe Biden khi còn là tổng thống hồi năm 2021. Khi đó, phó tổng thống sẽ ngay lập tức đảm nhận vai trò quyền tổng thống và nắm giữ toàn bộ quyền lực hành pháp trong thời gian tổng thống điều trị. Ngay khi tổng thống hồi phục và có thông báo sẵn sàng điều hành trở lại, quyền lực sẽ được chuyển ngược lại cho tổng thống.

Giáo hoàng Francis vẫn duy trì quyền điều hành trong suốt thời gian dài nằm viện, tương tự như trường hợp của Giáo hoàng John Paul II trước đó. Cả hai vị đều thực hiện các quyết định bổ nhiệm cũng như ban hành luật lệ và tuyên bố ngay từ bệnh viện. Trên thực tế, một đội ngũ các quan chức đã đảm nhiệm việc điều hành các hoạt động thường nhật của Vatican.

Tuy nhiên, những tiến bộ y học và tuổi tác ngày càng cao của các giáo hoàng đã làm nổi bật lỗ hổng này trong luật giáo hội, đồng thời thúc đẩy những lời kêu gọi Vatican cần có sự chuẩn bị.