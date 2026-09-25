Giáo hoàng Leo XIV nêu thông điệp về các vấn đề nóng toàn cầu

Giáo hoàng Leo XIV đã đến Pháp vào ngày 25.9, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một người đứng đầu Vatican tới Pháp kể từ năm 2008, Trong bài phát biểu đầu tiên tại Điện Elysee bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Giáo hoàng đã đề cập nhiều vấn đề cấp bách của thế giới, Reuters đưa tin.

Về sự phát triển của công nghệ, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo thế giới cần xem xét lại việc phát triển AI để tránh tạo ra một tương lai nơi "thiên đường máy móc" kiểm soát trái đất. "Nếu muốn tránh đánh mất nhân tính giữa một thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần cấp bách giáo dục về đạo đức”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón Giáo hoàng Leo XIV tại Điện Elysee, Pháp ngày 25.9 ẢNH: REUTER

Giáo hoàng cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ khoa học công nghệ bị biến thành công cụ trục lợi thông qua các hoạt động, mang thai hộ, buôn bán nội tạng hay quyền được trợ tử.

Đề cập những cuộc xung đột, Giáo hoàng kêu gọi không nên thờ ơ trước nỗi đau do “tai họa chiến tranh” gây ra và đừng bao giờ coi chiến tranh là điều tất yếu. Ông đề nghị Pháp tiếp tục những đóng góp cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng nhắc lại lập trường phản đối vũ khí hạt nhân, cho rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân thực chất đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mới vô cùng khó kiểm soát.

Theo AFP, dự kiến sẽ có một triệu người tham dự các sự kiện trên khắp Paris trong 2 ngày đầu tiên chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tại Pháp, Giáo hoàng sẽ chủ trì một thánh lễ lớn tại thủ đô Paris, tham quan Nhà thờ Đức Bà và có cuộc gặp với khoảng 80.000 tín đồ trẻ.