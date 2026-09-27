Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ trước 700.000 người tại Paris

Tòa Thánh Vatican ước tính khoảng 700.000 người tham dự ngày 26.9, nhiều hơn khoảng 100.000 người so với số đăng ký trước đó. Đám đông trải dài gần 2 km từ Quảng trường Concorde đến Khải hoàn môn, nhiều người tập trung từ trước bình minh để chờ sự kiện diễn ra vào buổi chiều, theo Reuters ngày 27.9.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào tín đồ trên đại lộ Champs-Elysees, Pháp ngày 26.9.2026 ẢNH: REUTERS

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Giáo hoàng tới Pháp trong vòng 18 năm. Tiếng hô "Leo, Leo" và "Giáo hoàng muôn năm" vang lên khi Giáo hoàng Leo XIV di chuyển chậm dọc đại lộ Champs-Elysees trên chiếc chuyên xa mui trần.

Người dân vẫy cờ Pháp và Vatican, trong khi chiếc xe nhiều lần dừng lại để Giáo hoàng ban phước cho trẻ em, người khuyết tật và các gia đình đứng dọc tuyến đường.

Khoảng 14.500 cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa được triển khai bảo đảm an ninh. Giao thông tại trung tâm Paris bị hạn chế trên một khu vực rộng lớn, trực thăng tuần tra trên không và lực lượng bắn tỉa được bố trí trên các mái nhà. Khoảng 2.400 linh mục, phó tế cùng gần 100 giám mục cũng tham dự thánh lễ, theo The Guardian.

Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng kêu gọi người Công giáo không giữ đức tin cho riêng mình, đồng thời cảnh báo việc chạy theo vật chất không thể mang lại hạnh phúc lâu dài. Ông cũng kêu gọi các tín đồ lan tỏa đức tin trong đời sống hằng ngày.

"Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện cho dòng nước hằng sống của Chúa thánh thần tuôn chảy khắp nước Pháp", ông phát biểu.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ tại Quảng trường Concorde, Pháp ngày 26.9.2026 ẢNH: AP

Marie-Elisabeth, một nữ tu 44 tuổi đến từ vùng Burgundy (miền trung đông nước Pháp), nói với Kênh truyền hình France 24 rằng sự kiện là dịp để người Công giáo "khẳng định mạnh mẽ rằng chúng tôi đang hiện diện ở đây". Trong khi đó, bà Sylvie Leclerc (51 tuổi) nói với Hãng tin AFP rằng các tín đồ muốn cất lên tiếng nói về "tình yêu thương, hòa bình và niềm vui".

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Giáo hoàng đã phát biểu tại trụ sở UNESCO về những thách thức đối với chủ nghĩa đa phương. Ông cũng cảnh báo về những rủi ro trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng AI có thể tạo ra một tương lai nơi "một thiên đường của máy móc" kiểm soát trái đất.

