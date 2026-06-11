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Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV nói người Công giáo không được cổ xúy chiến tranh

Khánh An
Khánh An
11/06/2026 07:56 GMT+7

Giáo hoàng Leo XIV nói người Công giáo không thể cổ xúy chiến tranh, và nhấn mạnh trách nhiệm hỗ trợ những người di cư và ủng hộ hòa bình.

Giáo hoàng Leo XIV nói rằng người Công giáo không được cổ xúy chiến tranh - Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona hôm 10.6

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 11.6 dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV nói rằng các người Công giáo không thể tự coi mình là tín đồ nếu họ cổ xúy chiến tranh, một lời ám chỉ khéo léo đến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài giảng tại nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona (Tây Ban Nha), Giáo hoàng Leo dường như cũng đề cập đến vấn đề nhập cư, nói rằng các tín đồ Công giáo không thể "bỏ rơi những người chạy trốn khỏi cảnh khốn khổ".

"Chúng ta không thể tin vào Chúa Giê-su mà lại cổ xúy chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giê-su mà lại giết hại những người vô tội", Giáo hoàng nói trước hàng ngàn tín đồ, trong đó có Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI và hoàng hậu Letizia.

Giáo hoàng Leo XIV nhiều lần chỉ trích cuộc chiến ở Trung Đông và đã kêu gọi "đón tiếp một cách tôn trọng" những người di cư cũng như các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập của họ.

Hồi tháng 4, ông đã lên án lời đe dọa phá hủy Iran của Tổng thống Trump là "thực sự không thể chấp nhận được" và kêu gọi người Mỹ yêu cầu các nghị sĩ nước này "làm việc vì hòa bình".

Ông Trump chỉ trích Giáo hoàng về quan điểm đối với việc chống tội phạm và chính sách đối ngoại. Giáo hoàng Leo XIV đáp lại rằng ông có "nghĩa vụ đạo đức phải lên tiếng".

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông Trump một lần nữa chỉ trích Giáo hoàng và đưa ra cáo buộc rằng Giáo hoàng Leo xem "việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được".

Khi được hỏi về những phát biểu đó đó, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng sứ mệnh của Giáo hội Công giáo là "rao giảng hòa bình" và Phúc Âm.

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