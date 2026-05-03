Thế giới

Giáo hoàng chọn người từng nhập cư lậu làm giám mục tại Mỹ

Bảo Hoàng
03/05/2026 06:00 GMT+7

Giáo hoàng Leo XIV ngày 1.5 đã bổ nhiệm ông Evelio Menjivar-Ayala làm tân Giám mục giáo phận Wheeling-Charleston, phụ trách bang West Virginia (Mỹ).

Theo báo The Washington Post, ông Menjivar-Ayala (56 tuổi) đã chạy trốn nội chiến tại quê nhà El Salvador, trốn trong cốp xe để vượt biên trái phép vào Mỹ năm 1990, sau đó được cấp quy chế bảo vệ nhân đạo và trở thành công dân Mỹ.

Ông Evelio Menjivar-Ayala phát biểu trong sự kiện tại Đại học Georgetown (Mỹ) tháng 9.2025

Ảnh: AP

Trước khi đảm nhận vai trò mới tại West Virginia, ông là giám mục phụ tá tại tổng giáo phận Washington từ năm 2023. Hãng tin AP ngày 2.5 tiết lộ ông Menjivar-Ayala được biết đến là người thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền của người nhập cư và từng công khai phản đối các chính sách siết nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 1.5, tân Giám mục giáo phận Wheeling-Charleston đã gửi lời cảm ơn đến Giáo hoàng Leo XIV. Ông Menjivar-Ayala cam kết lắng nghe cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, người nhập cư và những người yếu thế trong xã hội. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những giáo dân trẻ, khẳng định người trẻ "không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại của Giáo hội". Ông Menjivar-Ayala sẽ tiếp quản giáo phận tại West Virginia với 61.000 giáo dân, thay cho người tiền nhiệm Mark Brennan.

Cùng ngày 1.5, Tòa Thánh thông báo bổ nhiệm linh mục gốc Colombia John Gomez làm Giám mục giáo phận Laredo, bang Texas (Mỹ). Ngoài ra, hai linh mục Robert Boxie III và Gary Studniewski cũng được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá mới cho tổng giáo phận Washington. 

Giáo hoàng Leo bác bỏ thông tin về mâu thuẫn với ông Trump

Giáo hoàng Leo nói không quan tâm đến chuyện 'khẩu chiến' với ông Trump

Giáo hoàng Leo cho biết ông không có ý định tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó phản bác những thông tin cho rằng hai bên đang leo thang tranh cãi.

